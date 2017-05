Turoperadores británicos especializados en turismo deportivo se interesan por la Comunitat en un 'fam trip'

Etiquetas

Diez touroperadores deportivos de Reino Unido han visitado diferentes servicios deportivos y recursos turísticos de las provincias de Valencia y Alicante en un viaje de familiarización ('fam trip') para dar a conocer la oferta deportiva de la Comunitat Valenciana y posicionarla como destino deportivo en el mercado británico.

En un comunicado, el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha destacado la importancia de la realización de esta iniciativa, ya que los viajes deportivos "posibilitan promocionar la oferta turística de la Comunitat a través de participantes y ayuda a desestacionalizar el turismo y a poner en valor nuestras instalaciones para la práctica del deporte".

Los diez turoperadores británicos --The School Travel Company, Travel Places, Sports Europe, Edwin Doran Sports Tours, Cogo Travel, Kiplingtours, Living with the Lions, Silverblue Tours, Sta Travel, y Rayburn Tours-- están especializados tanto en organizar viajes de grupos de personas, clubs deportivos, asociaciones, así como estudiantes, que se desplazan para participar en competiciones deportivas, entrenamientos, practicar deporte, o acudir a eventos deportivos.

Así, desde el pasado jueves hasta este domingo, los agentes han podido conocer las instalaciones y recursos de Alicante, además de diferentes instalaciones deportivas de Elche, La Nucía, Benidorm y València.

Además, uno de los turoperadores podrá experimentar de primera mano la capacidad organizativa de la ciudad de València, ya que participará en el triatlón que se celebra en la ciudad el próximo sábado.

El pasado miércoles se celebró una jornada de trabajo en la que los turoperadores se reunieron con representantes de diversas empresas de la Comunitat Valenciana que disponen de servicios e instalaciones enfocados a este producto, principalmente hoteles con facilidades deportivas y agencias organizadoras de eventos deportivos.

PARA AMATEURS Y PROFESIONALES

Colomer también ha resaltado que la infraestructura hotelera, las conexiones aéreas con los mercados de origen, las instalaciones deportivas, así como las condiciones climatológicas, las cuales "hacen de la Comunitat un destino ideal para este tipo de visitantes, ya sean deportistas 'amateurs' o equipos profesionales", ha apuntado.

Esta acción promocional está organizada por la Agència Valenciana del Turisme y Turespaña, a través de la Oficina Española de Turismo de Londres, y cuenta con la colaboración de Visit Benidorm y Turismo Valencia.