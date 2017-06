C. VALENCIANA. RIBÓ CREE QUE HAY “VOLUNTAD” PARA MEJORAR EL ACUERDO DE APERTURA DE COMERCIOS LOS DOMINGOS EN VALENCIA

Etiquetas

El alcalde de Valencia, Joan Ribó se mostró este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ partidario de “hablar y a buscar acuerdos”, porque hay “voluntad y experiencia negociadora” para mejorar el acuerdo sobre apertura de comercios en domingo al que la ciudad llegó en 2015.Merced a ese acuerdo, se establecieron dos áreas turísticas, el centro y el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en las que estaba permitida abrir los domingos. El acuerdo, no obstante, no se cumple al prosperar un recurso impulsado por un centro comercial de otra zona de la ciudad.Ahora, el Consell ha diseñado para toda la Comunidad Valenciana un modelo que permite la apertura de alrededor de 30 domingos al año, que a Ribó no le convence. Preguntado por este asunto tras su asistencia al acto organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, Ribó explicó que el Ayuntamiento trabaja en dos “vectores fundamentales: pensar en los trabajadores de los centros comerciales y en el pequeño comercio que tiene que sobrevivir y vivir con dignidad en esta ciudad”: Ribó calificó la situación de “bucle” y subrayó que Valencia ya alcanzó un acuerdo en 2015. “Pensamos en los miles de trabajadores de los centros comerciales que tienen también derecho a la familia, a disfrutar de sus hijos, del domingo y de alguna fiesta. Vamos a trabajar en esa dirección, como teníamos en nuestro problema electoral”, recordó el alcalde de Compromís.“Tener los centros comerciales abiertos debilita mucho al comercio tradicional. Queremos defender al pequeño comercio, nos parece un tema fundamental”, insistió Ribó, quien remarcó que, aunque es “pronto para concretar, la voluntad es hablar y a buscar acuerdos”. “El acuerdo de 2015 es un buen punto para empezar a trabajar y nuestro objetivo es mejorarlo”, subrayó Ribó.