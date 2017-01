El pleno aprueba regular y licitar mediante canon la actividad de autobuses turísticos de dos plantas

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una propuesta de Participa, para regular la actividad de los autobuses turísticos de dos plantas y promover su licitación por concurso público.

La propuesta de Participa expone que en la ciudad de Sevilla operan dos empresas de autobuses turísticos de dos plantas, en concreto City-Sightseeing y Busturistico, que realizan su actividad "sin contraprestación alguna" hacia la ciudad, a través de "unas autorizaciones municipales de hace más de 25 años", toda vez que estas mismas empresas "abonan considerables cantidades por la prestación de este servicio en otras ciudades españolas".

Por eso, la moción aboga por "regular" el transporte turístico en autobuses de dos plantas, licitando el servicio mediante un concurso público regido por un pliego que además de la oferta económica, contemple "aspectos medioambientales, de salud pública, de actividad social o derechos laborales de los trabajadores". La moción, mediante una enmienda del PSOE, fija la extinción de las vigentes autorizaciones al momento de la adjudicación del mencionado concurso.

Todos los grupos municipales han apoyado la moción, apoyando la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, a los trabajadores de las dos citadas empresas, porque "el servicio no se va a paralizar". No obstante, Serrano ha alertado de que al carecer de "regulación" específica esta actividad, las arcas municipales pierden "cien mil euros" al mes.

Eva Oliva, por IU-CA, ha opinado que regular esta actividad es "lo mejor en muchos aspectos, para un buen servicio, para los ingresos en las arcas municipales y para mejorar las condiciones laborales de las plantillas".

Francisco Moraga, por Ciudadanos, ha defendido de su lado que las dos mencionadas empresas "operan de forma legal" mediante las autorizaciones de las que gozan, con lo que ha apoyado la regulación de esta actividad, aunque avisando de que no media ninguna situación "ilegal", mientras desde el PP han avisado de que esta actividad no constituye "un servicio público" como tal, sino un "servicio público impropio", con lo que no sería "viable" jurídicamente adjudicar el servicio a "una sola empresa". Así, los populares abogan por regular la actividad "sin prisas" y conforme a informes "técnicos".

El concejal de Turismo, Antonio Muñoz, ha reconocido que se trataba de una "asignatura pendiente desde hace años" y ha dicho que aunque "hay que definir el tipo de licitación", "no partimos de cero". En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno local socialista prepara una "planificación turística" de carácter general, para esclarecer "la capacidad que se puede asumir en transportes de carácter turístico", más allá de los autobuses de dos plantas.