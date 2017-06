La asociación de restaurantes de Benidorm critica que el turismo 'low cost' daña el comercio y la hostelería

Etiquetas

El presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (ABRECA), Javier del Castillo, ha dicho este miércoles que el turismo 'low cost' "hace daño al comercio y la hostelería" y ha hecho un llamamiento a los hoteleros para que apuesten por un producto de calidad y mantengan los precios para poner en valor la gastronomía local.

Javier del Castillo ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación de la séptima edición del Concurso de Tapas y Pinchos que se celebrará en Benidorm del 10 al 18 de junio y en el que participan 26 establecimientos de la ciudad.

Del Castillo ha hecho una comparativa del tipo de turismo, mayoritariamente británico, que llega a la ciudad y "se gasta de media 94 euros por persona y día", mientras que en ciudades como Madrid y Barcelona el gasto medio se eleva a 140 euros.

"Es un problema del que no tenemos la culpa", ha indicado, para trasladar la responsabilidad a "hoteles o apartamentos que son los que hacen que los precios sean bajos y venga un turismo 'low cost' que nos hace daño". El presidente de ABRECA también ha criticado el modelo "todo incluido" porque hace que haya "clientes que ni siquiera salgan de su hotel".

Ante esta situación, ha reclamado a los restauradores a "responder" y decir "no" a dicho modelo. "Nosotros tenemos que dar lo mejor de nuestros establecimientos y vamos a cobrar lo que haya que cobrar y el que no quiera, que no venga", ha afirmado.

Además, ha señalado que son los restauradores quienes con su esfuerzo y trabajo consiguen "que haya un nivel en Benidorm" que no solo debe mantenerse sino también elevarse para "ser mejor que los hoteles y que ninguna otra ciudad turística de España".