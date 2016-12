El Gran Hotel Miramar de Málaga abre este domingo sus puertas de manera parcial

Etiquetas

El Gran Hotel Miramar, de cinco estrellas gran lujo, abrirá sus puertas al público este domingo, 1 de enero, aunque lo hará de manera parcial con un número determinado de habitaciones y servicios que permitirán realizar un primer rodaje antes de la apertura completa, prevista para el mes de febrero o marzo, ya con todas las instalaciones a pleno rendimiento.

Esta semana el hotel recibió como primeros clientes a los trabajadores que han participado en la remodelación del edificio y la adeucación de las instalaciones, algo que es tradición en el Grupo Santos, al que pertenece. El objetivo es que los propios técnicos y empleados se sientan parte de cada proyecto y lo entiendan como suyo. Este domingo ya serán clientes los que transitarán por las instalaciones.

El Grupo Santos ya ha iniciado la comercialización de parte de las habitaciones, concretamente algo más de una treintena, con promociones especiales por la apertura, con un 25 por ciento de descuentos; una oferta de reserva anticipada con un 20 por ciento de rebaja para las realizadas con 30 días de antelación o una promoción de cinco noches al precio de cuatro. Incluso, ya tiene una quincena de bodas comprometidas para 2017.

Este establecimiento, el primer cinco estrellas gran lujo de la capital, comienza a funcionar como miembro de The Leading Hotels of the World, la marca hotelera más emblemática del mundo donde la excelencia es primordial. Este club internacional, al que sólo pertenecen algo más de 375 hoteles en 75 países, anunció la aprobación de la afiliación el pasado verano.

El Gran Hotel Miramar cinco estrellas gran lujo cuenta con 13.000 metros cuadrados de superficie, 200 habitaciones, de las cuales 29 son suites --25 suites imperiales y cuatro suites reales--, 9.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas con árboles centenarios, una gran terraza con vistas al mar, piscina, SPA, cinco espacios dedicados a gastronomía y restauración, bodega visitable ubicada en la antigua cárcel, zona de guardería, parking privado con servicio valet y salones de reuniones para albergar todo tipo de convenciones y grandes presentaciones, entre otros espacios.

El edificio es un palacio, considerado como la obra cumbre del arquitecto Fernando Guerrero Strachan que, tras cinco años en construcción, fue inaugurado en 1926 por el rey Alfonso XIII con el nombre Hotel Príncipe de Asturias. Estos trabajos de reforma y actualización realizados por Hoteles Santos, que culminarán en las próximas semanas, enamorarán a los visitantes, que encontrarán en sus espacios tres atmósferas fusionadas: clásica, nazarí y mediterránea.