Meliá incorporará ocho nuevos hoteles en Cuba

Operará con cinco de sus marcas en la isla

Meliá Hotels International incorporará ocho establecimientos a su cartera en Cuba, donde es la cadena española con mayor presencia en la isla, que sumarán una oferta de 931 habitaciones, según los planes de expansión de la cadena de la familiar Escarrer.

El grupo, que firmó estos hoteles en mayo y anunció su próxima incorporación en HostelCuba, salón celebrado en La Habana a finales de abril, comenzará a tomar responsabilidades en ellos en noviembre de este año, proceso que culminará en enero de 2018 con todos ellos bajo su gestión.

Los nuevos hoteles se ubicarán en Cienfuegos, Trinidad y Camagüey, para potenciar el turismo de calidad en la 'Cuba interior' lucirán las insignias 'Meliá', 'Sol by Meliá' e 'Innside by Meliá'. De esta forma, contará con cinco de sus marcas operando en Cuba --'Meliá', 'Paradisus', 'Innside by Meliá', 'Sol by Meliá' y 'Tryp'--.

La incorporación de estos establecimientos es fruto de un acuerdo con los grupos hoteleros cubanos Gran Caribe, Cubanacan e Islazul y su división Meliá Hotels Internationa, con el que se busca además promover los circuitos de diversos núcleos y ciudades de la isla caribeña.

Se trata del hotel San Carlos y el Unión, ambos en Cienfuegos, con 56 y 49 habitaciones respectivamente; así como el conjunto hotelero Jagua (173 habitaciones) en la misma ciudad. En Trinidad, renovará y gestionará el hotel Ancón (279 habitaciones) y construirá un nuevo hotel en Ancón (102 habitaciones). Finalmente, en Camagüey gestionará tres hoteles: Gran Hotel (72 habitaciones), Hotel Colón (58 habitaciones) y el Hotel Camagüey (142) habitaciones.

MÁS DE UN CUARTO DE SIGLO EN CUBA.

Para Meliá, la denominada 'perla del Caribe', donde la compañía cumple este año 27 años, cuenta actualmente con 29 hoteles en Cuba, de ellos tres en La Habana, más otros tres en construcción.

Meliá explica que el "efecto neutral" de Trump al frente del Gobierno de los Estados Unidos ha posibilitado continuar con la tendencia al crecimiento de viajeros norteamericanos, así como la consolidación de las conexiones aéreas directas y la llegada de cruceros, tras el acercamiento entre ambos países.

La hotelera de la familia Escarrer fue la primera española en llegar a la isla, cuyo desembarco no estuvo exento de dificultades por la ley Helms-Burton.

Tras el primer hotel, 'Sol Palmeras', de cuya apertura hace ya más de un cuarto de siglo, Meliá continuó desarrollando hoteles mediante una fórmula de empresas mixtas. Hoy cuenta con más de 10.000 empleados en Cuba. En 2014, sus hoteles registraron cinco millones de estancias, el 39% del total de la isla.