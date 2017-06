La licitación para terminar y explotar una primera fase del balneario de Frailes queda desierta

Etiquetas

La licitación para terminar la construcción de una primera fase del hotel balneario de cuatro estrellas de Frailes (Jaén) y su posterior explotación ha quedado desierta, por lo que desde el Ayuntamiento ya se trabaja para impulsar un nuevo procedimiento.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde de este municipio de la Sierra Sur, José Manuel Garrido, quien ha recordado que el anterior proceso, al que no se han presentado ofertas, se publicó en el BOP a finales del pasado abril y contemplaba una inversión de casi 1,3 millones y un periodo de explotación de 40 años.

"Estamos a la espera de que alguien crea en este proyecto y esté dispuesto a invertir y hasta el momento esta circunstancia no se ha dado. Seguiremos intentándolo, si no de una manera, de otra. Vamos a seguir poniendo de nuestra parte, pero fácil no es", ha comentado.

En este sentido, ha explicado que la intención es poner en marcha una nueva licitación, si es posible "este mismo mes de junio", en el que probablemente se modifiquen algunas condiciones para tratar de hacerlo más atractivo a la iniciativa privada.

Sería el tercer procedimiento, una vez que los dos primeros quedaron desiertos. La primera se llevó a cabo a finales de 2014 por 2,6 millones para concluir todo el recinto y su explotación, también por cuatro décadas. Sin embargo, quedó desierto al no haber ofertas, lo que, en cualquier caso, no fue óbice para que los responsables municipales siguieran trabajando en la búsqueda de posibles inversores.

Por ello y tras mantener contacto con firmas del sector, el pasado abril se licitó de nuevo, pero no de forma global, sino con una planificación por etapas. De este modo, se sacó a concurso el fin de una primera fase con la zona de piscina y una planta de habitaciones del hotel balneario para su explotación con un presupuesto de 1.275.483,97 euros, IVA excluido.

Garrido, que explicó entonces que "se continúa ejecutando obra, cuestiones de instalaciones y demás, pero a un ritmo bastante lento", ha incidido en que el objetivo de adjudicar unidas la finalización del edificio y su posterior gestión es "involucrar a la compañía" en esta última etapa en la que se deben tomar decisiones que afectan al futuro equipamiento y adaptarlo a sus necesidades, teniendo en cuenta también la experiencia y conocimiento quienes trabajan de forma directa en el sector.

La construcción de esta nueva infraestructura turística comenzó hace siete años, tras la colocación en junio de 2010 de su primera piedra, aunque se vio retrasada por las lluvias registradas en la fase de cimentación en el invierno de 2010 y 2011, lo que, de hecho, obligó al Ayuntamiento a pedir a la Junta una ampliación del plazo para la ejecución para justificarla y no perder la subvención de esta Administración.

Se edifica en el Paraje Los Baños y, según se precisó entonces, cuenta con una inversión de 3,12 millones, de los que el Gobierno autonómico aporta 1,24 millones y el resto se reparte entre las administraciones local y provincial. Tendrá capacidad para un centenar de personas y contará con un área de ocio y salud destinada a spa, descanso y tratamientos con las ricas aguas medicinales que atesora la zona. Se pretende construir área de alojamientos, salones, comedor, cocina y cafetería-restaurante y un balneario para el uso y disfrute de las aguas medicinales, sala polivalente y piscina exterior.

La actuación, que tiene como objetivo recuperar el antiguo balneario de Frailes, que gozó de gran popularidad y que entró en decadencia durante la Guerra Civil, se enmarca en la Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Sur 'Tierra de Romances y Leyendas', impulsado por el Gobierno andaluz y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur (Adsur) y con el que se pretende consolidar la comarca como destino turístico a través de su riqueza natural y paisajística y su importante legado histórico y cultural.