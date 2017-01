Más de 5,5 millones de cupones de la ONCE difunden la belleza del Monasterio de Piedra

Etiquetas

El consejero José Luis Soro recalca los buenos datos turísticos de Aragón durante 2016

La belleza natural del Monasterio de Piedra protagoniza el cupón de la ONCE de este sábado, 14 de enero de 2017. Cinco millones y medio de billetes difundirán este entorno de gran atractivo turístico y paisajístico.

El cupón ha sido presentado este martes por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro; el delegado territorial de la ONCE, Ignacio Escanero Martínez, y el director general del Monasterio de Piedra, José Pont, en un acto en la Delegación Territorial de ONCE en Zaragoza.

Soro ha agradecido la labor que realiza la ONCE, ha reconocido que con la labor social que realiza llega "a donde las administraciones a veces no llegamos". Además, ha recalcado que colocando en los cupones imágenes de la Comunidad autónoma impulsa la promoción de la región en el resto del país.

BUENOS DATOS TURÍSTICOS

En este punto, ha aprovechado su intervención para recalcar los buenos datos turísticos de Aragón durante este año 2016. Aunque todavía no hay cifras oficiales del cierre del año, ha explicado que en noviembre ya se superaron los tres millones de visitantes, cifra récord que se había alcanzado en 2015, y que también han crecido las pernoctaciones, que se espera que se superen los 7 millones. Ha recordado que el turismo supone para la región el 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y el 10 por ciento del empleo.

"Estos buenos datos no son casualidad, son fruto del buen trabajo que se realiza en promoción turística", ha considerado Soro. Además, ha agregado que Aragón no tiene que ser un destino 'low-cost' sino que tiene que apostar por "la calidad".

También ha indicado que las instituciones deben facilitar y cooperar en el impulso del turismo, junto a las iniciativas privadas y las organizaciones. Con este objetivo, ha continuado, ya se ha publicado la convocatoria de subvenciones para el sector, con un importe total 1.251.521 euros. Se han agilizado los plazos para favorecer la planificación de los posibles beneficiarios. La concesión final de las mismas estará sujeta a la aprobación de presupuestos.

Por otra parte, ha señalado que el Monasterio de Piedra es un "icono" que aglutina el potencial del patrimonio natural, precisamente en el año del Turismo Sostenible; el patrimonio arquitectónico, con 800 años de historia, y la calidad como estandarte en el servicio que se presta.

MONASTERIO DE PIEDRA

El Monasterio de Piedra (siglo XIII), con casi 800 años de historia, fue consagrado en 1218. Se encuentra en el término municipal de Nuévalos (Zaragoza), y es uno de los modelos de la arquitectura Cisterciense.

En 1186, Alfonso II de Aragón y su esposa, Sancha de Castilla, donaron a los monjes de Poblet el castillo de Piedra para fundar un monasterio cisterciense. La construcción del monasterio se realiza en la transición del románico al gótico, con una arquitectura sobria, austera, sencilla y luminosa.

La Iglesia es el edificio central, con un claustro anexo en torno al cual se disponen las estancias monacales: sala capitular, cillería o almacén, cocina, refectorio y calefactorio. Afectados por las guerras y la Desamortización de Mendizábal, los edificios sufrieron el abandono.

Desde 1844 Juan Federico Muntadas, propietario del Ministerio de Piedra, transformó la huerta del monasterio en un jardín paisajista y las dependencias conventuales en una instalación hostelera e hidroterápica, a lo que añadió la construcción de una piscifactoría, que fue pionera en España.

El Monasterio de Piedra es, desde el 16 de febrero de 1983, Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, y uno de los parajes más espectaculares de Europa. Cuenta, además con la Medalla al Mérito Turístico por el Gobierno de Aragón en 2011.

CUPÓN

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.