La oposición pide a Mugabe que dimita y le acusan de gestionar Zimbabue "desde una cama de hospital"

Varios partidos opositores de Zimbabue han pedido este lunes al presidente del país, Robert Mugabe, que presente su dimisión, acusándole de gestionar el país "desde una cama de hospital", después de un nuevo viaje durante el fin de semana a Singapur para realizarse pruebas médicas.

Así, Kurauone Chihwayi, del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), ha señalado que el presidente "está estancado porque el presidente de (el partido gubernamental) ZANU-PF está gestionando todo desde su cama en el hospital".

En este sentido, el portavoz del MDC, Obert Gutu, ha subrayado que "la retirada de Mugabe debió llegar hace tiempo", agregando que el mandatario "debería retirarse y concentrarse en descansar tras muchas décadas de actividad política".

"Ya no es un hombre joven y la agenda que aborda no es buena para su salud física, mental y emocional", ha valorado, en declaraciones al diario local 'New Zimbabwe'.

"Estas frecuentes visitas a Singapur confirman que su salud necesita atención y seguimiento constante. Mugabe debe apartarse y permitir a Zimbabue avanzar con un nuevo líder", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del Partido Democrático del Pueblo, Jacob Mafume, ha dicho que el presidente debería trasladarse a Singapur. "Es tan habitual que los diarios deberían titular 'El presidente vuelve al país'", ha valorado.

"Singapur es prácticamente su casa ahora. Somos una vergüenza como nación. Hemos fracasado a la hora de retirar a este anciano", ha remachado.

El presidente zimbabuense ha volado a Singapur numerosas veces en los últimos años recibir asistencia médica. Según un cable de la Embajada estadounidense de junio de 2008, filtrado por Wikileaks, Mugabe padece cáncer de próstata y este se ha extendido a otros órganos.

Sus médicos llegaron a aconsejarle que dimitiese en 2008, pero posteriormente ganó las elecciones y todo parece apuntar a que también se presentará a un nuevo mandato en 2018. Mugabe gobierna Zimbabue desde la independencia de Reino Unido, en 1980, y es el jefe de Estado más mayor de toda África.

La oposición ha aprovechado las frecuentes estancias de Mugabe en Singapur para evidenciar el fracaso de sus políticas, señalando en concreto al colapso del sistema de sanidad pública desde la crisis económica que comenzó en el año 2000.