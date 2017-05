La patronal hotelera de Benidorm confía en que Reino Unido siga en el espacio aéreo europeo

Etiquetas

La patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) se ha posicionado al lado de las aerolíneas que pueden verse afectadas por el 'Brexit' y ha expresado su deseo de que Reino Unido permanezca finalmente dentro del espacio aéreo europeo.

De lo contrario, han augurado que "la relación de vuelos existentes cambiaría radicalmente trastocando toda la operativa"; lo que a su modo de ver, tendría una "repercusión directa muy importante sobre la actividad turística", habida cuenta que el británico es el principal mercado emisor de turismo internacional para Benidorm y la Costa Blanca.

Según ha explicado a Europa Press la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, si Reino Unido abandona el espacio aéreo común "esto tendrá afección directa sobre la capacidad de las líneas aéreas para programar rutas desde puntos de origen y destino que no sean sus nacionalidades de bandera".

En tal caso, aerolíneas como Ryanair, con base en Irlanda, no podrían enlazar Londres o cualquier destino británico con Alicante. La conexión con el Reino Unido sólo sería posible desde Irlanda. No solo estaría afectada Ryanair sino que otras compañías que también operan en el aeropuerto de Alicante y que son de origen británico, como EasyJet, tampoco podría programar rutas que no tuvieran como origen o destino Reino Unido, según ha señalado.

En cualquier caso, Nuria Montes ha entendido que las compañías aéreas tendrán planes de contingencia para evitar esta situación que podrían pasar por "un cambio de domicilio y sede social". Aun así, Hosbec ha confiado en que Gran Bretaña permanezca dentro del espacio aéreo común europeo.