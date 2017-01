Los productos de las denominaciones de origen, protagonistas del stand de Navarra en Fitur

Etiquetas

Cientos de personas han acudido al stand de Navarra en la 37ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, para participar en una degustación de quesos y vinos con denominación de origen.

Los productos agrícolas han sido protagonistas en los distintos eventos y presentaciones que han tenido como escenario el stand navarro desde que se inició la feria turística, ha destacado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Este sábado ha sido el turno de los quesos más representativos D.O. Roncal y D.O. Idiazabal que han podido saborearse en la degustación 'Armonía de quesos y vinos D.O. Navarra'. Quesos regados con una selección de caldos con denominación de origen Navarra de Bodegas Ochoa, Bodegas Otazu, Pagos de Araiz, Gran Feudo y Palacio de Sada y que han reunido a cientos de personas para saborear los productos navarros.

En la jornada de ayer viernes, Día de Navarra, el Restaurante Marisol, de Cadreita, ofreció una degustación de pintxos elaborados con productos Denominación de Origen Navarra entre los que destacaron la degustación de quesos de Roncal e Idiazabal con pan de especias, las alcachofas fritas de Tudela con foie, los pimientos del piquillo rellenos en salsa, los lomos de bacalao con crema de verduras y aire de vino navarro o carrilleras de ternera de Navarra con hongos.

Por su parte el Ayuntamiento de Tudela, dio a conocer el pasado jueves los productos más representativos de la huerta del Ebro bajo el lema 'Tudela, Verduras todo el año'. Gracias a la Asociación Mascotas Verdes se pudo degustar ayer viernes por la tarde uno de sus productos estrella, los cogollos de Tudela, repartiéndose más de 2.000 raciones. Además, la asociación instaló en el stand de Navarra unos bancales para mostrar a los visitantes la forma tradicional de cultivar esta verdura.

A lo largo de toda la feria, la colaboración entre Turismo de Navarra y el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), bajo la marca Reyno Gourmet, así como con el Consejo Regulador Denominación Origen Navarra y con la Denominación Específica Pacharán Navarro.