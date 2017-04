La secretaria de Estado de Turismo cree que las obras del parador de Ibiza se retomarán pronto

Etiquetas

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, ha anunciado este miércoles que están "muy cercanos" a conseguir que se finalicen las obras del parador de Ibiza.

En estos momentos, ha dicho, se van a cumplir unas prescripciones que el Consell ha decidido "y estamos pendientes de recibirlas y estudiarlas, ejecutarlas e inaugurar el parador", ha insistido la secretaria de Estado, quien no ha descartado que las obras se retomen este año "porque el deterioro del edificio no es positivo".

"El parador va a poner de manifiesto aspectos de Ibiza que son desconocidos en general. Ibiza es muy conocida internacionalmente, pero que sea Patrimonio de la Humanidad son aspectos menos conocidos. Este parador va a contribuir a ser la imagen de ese patrimonio y le va a dar a esa oferta turística un cambio muy interesante para la propia Isla, para Baleares y para quienes viven aquí", ha dicho.

Asían ha insistido en que el proyecto "está muy avanzado y el proyecto del castillo y la almudaina están totalmente aprobados por el Consell y el Ayuntamiento" y ha dicho que se trabaja ahora en el proyecto relativo a los aparcamientos.

Sobre la falta de una partida en los Presupuestos de este año, la secretaria ha recordado que las prescripciones realizadas "no tienen valor económico". "No hay una asignación presupuestaria específica para el parador de Ibiza, pero si es una cantidad que podemos manejar, veríamos la viabilidad económica del proyecto", ha declarado antes de añadir que "el Gobierno de España tiene interés en tener un parador aquí".

Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, quien ha acompañado a la secretaria en el recorrido, ha asegurado que "puede haber paradores igual de bonitos, pero no con mejores vistas".

"Esperamos que esto, de una vez por todas, vea un final feliz. Estamos en la línea, hemos pasado todas las comisiones del último proyecto por parte del Ayuntamiento. Como ciudad Patrimonio de la Humanidad, nuestro parador es una pieza fundamental", ha dicho.

SOBRE UNA MODIFICACIÓN DE LA LAU

La secretaria de Estado de Turismo se ha referido también a una posible modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y ha recordado que la LAU entrega a las Comunidades Autónomas las competencias en la materia "porque se entiende que en este tema turístico la administración más cercana es la que debe decidir".

"Creemos que esto debe continuar así, aunque el Gobierno de España apuesta por la información y la transparencia. No puede haber explotación de un capital no conocido, que no tributen como tienen que hacerlo", ha insistido. "Nunca he entendido cuándo se habla de modificar la LAU. Qué quieren decir, ¿quitar las competencias a las CCAA?", ha concluido.