MADRID. ALMEIDA SÍ VE BENEFICIO PERSONAL Y DE TERCEROS EN EL INFORME DEL OPEN DE TENIS

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, rechazó este jueves que los delegados municipales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no tuvieran beneficio personal ni se lo dieran a terceros al encargar el informe sobre el Madrid Mutua Open de tenis por el que han sido imputados.En declaraciones en el Parque del Retiro, donde hizo su primera parada la furgoneta ‘¿Hablamos?’ del Grupo Popular, con la que quiere escenificar el interés por los problemas de los distritos de Madrid y que el PP tiene propuestas para solucionarlos.Almeida interpretó que Mayer y Mato lograron un “beneficio propio”, aunque no económico, en su “guerra particular” contra el PP y el coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, y se lo dieron a terceros: los 50.000 euros que pagó Madrid Destino al despacho de abogados que elaboró el informe que sustentó la posterior denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del contrato de organización del torneo. De esa forma desestimó la justificación del Gobierno municipal y Ahora Madrid para no cesarles y la de los imputados para no dimitir.Preguntado por el inminente cierre de la plaza de Las Ventas, el portavoz popular eludió atribuir responsabilidades y se limitó a decir que lo primero es “garantizar las medidas de seguridad” para el público, sólo que, tratándose de un edificio “emblemático”, desea “que se hagan lo antes posible”.Almeida también quiso denunciar “el estado en que se encuentra Bicimad”, algo que ya hizo su grupo en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad de ayer, incidiendo en que desde que el servicio se municipalizó se han perdido 3.000 usuarios, ha disminuido el número de bicis disponibles y el Consistorio se ha hecho cargo de una empresa que tiene “un déficit de explotación de un millón de euros al año”. A su juicio, “éste es el ejemplo de la municipalización”, y “hay que poner a los ciudadanos por delante, no la ideología que han venido a traer a Madrid”. Sobre el distrito Retiro en concreto, denunció el “problema gravísimo de la limpieza” y que el delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, siga en su opinión “más atento a la Fravm" (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), de la que fue presidente, que a los vecinos concretos. Y, en cuanto a la eliminación de dos carriles por sentido en la calle Alcalá entre Ventas y Ciudad Lineal, la calificó de “inútil” y exigió que, si Ahora Madrid “quiere expulsar al vehículo privado” de la circulación, primero tiene que aportar “alternativas verdaderas de movilidad” a quienes lo utilizan.