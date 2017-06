AMPL Víctor Gijón asegura que su renuncia es una "decisión personal" y que "no le han pedido que se vaya"

Etiquetas

Afirma que quiere "dejar a salvo" a Sodercan de las críticas y lamenta la utilización "partidista" de su actuación como empresario

El todavía director de Promoción y Desarollo Internacional de Sodercan, Víctor Gijón, ha asegurado este jueves que su renuncia al cargo tras la condena del Juzgado de lo Mercantil que le inhabilita durante dos años, ha sido una "decisión personal" para que "las interpretaciones retorcidas y falsas vertidas desde distintos ámbitos políticos no afecten negativamente a Sodercan" y para "dejar a salvo mi honradez".

Gijón, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Sodercan, ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que "no le han pedido que se vaya", sino que "ha pedido que le despidan", que lo ha hecho "por responsabilidad" para "no perjudicar" el "excelente y fructífero" trabajo de Sodercan en beneficio de las empresas, y que se retira "con la conciencia tranquila por un trabajo bien hecho".

Ha explicado que tras conocer la condena de dos años de inhabilitación, que no es firme, por presentar con retraso el concurso de acreedores de su empresa de comunicación, Grupo Digital, pidió a los servicios jurídicos de Sodercan un informe que, según asegura, es "concluyente" en el sentido de que la condena "no le inhabilita para seguir" en la empresa pública "ni jurídica ni formalmente" porque "no es un alto cargo" sino un trabajador con un contrato laboral ordinario indefinido.

Por ello ha dicho que quienes piden su cese "se equivocan porque lo que deberían pedir es su despido", y que lo hacen "con un trasfondo político evidente". No obstante, ha insistido en que se va "por responsabilidad" para "no perjudicar" el trabajo de Sodercan y ha lamentado "profundamente" la "utilización partidista" de su actuación pasada como empresario, en lo que a su entender supone una forma de actuar "inquisitorial y demagógica".

"Debe ser el primer caso del mundo en que un trabajador pide a su empresa que le despida -ha ironizado-, teniendo como tengo, porque así me lo ha dicho personalmente, la confianza de quien me contrató", ha dicho en alusión al consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco.

Sin citar al presidente del Gobierno y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, que ha afirmado que la condena de Víctor Gijón no tiene que ver con su cargo en Sodercan pero le inhabilita para seguir en él, y aludió a la renuncia del exconsejero regionalista Francisco Javier López Marcano, Gijón le ha replicado que "no es lo mismo una imputación en un ámbito público que una condena por un error o defecto de forma cometido en una actividad privada".

"Los códigos éticos no están para estirarlos como si fueran chicle en función de particulares conveniencias", ha apostillado. Ha añadido que los que le vinculan con "supuestas malas práxis en la administración de fondos públicos mienten".

Y en alusión a Podemos y el PP, ha dicho que nunca ha tenido un trabajador sin dar de alta en la Seguridad Social, y que su empresa pagó siempre sus impuestos en España, "nunca en Panamá ni en paraísos fiscales".

De su gestión como empresario, ha destacado que Grupo Digital llegó a tener en 2006 medio centenar de trabajadores, y que "al igual que otros medios de comunicación", "entró en crisis con la crisis y desgraciadamente tuvo que cerrar".

Sobre su salida de Sodercan, ha dicho que se producirá "en cuanto podamos poner las cosas en orden", y que desconoce si el asunto se abordará en el consejo de administración de este viernes, en el que se aprobará el acuerdo para la "cantabrización" de Sidenor.

Víctor Gijón ha dado las gracias a los técnicos del área de Internacional, y a su "amigo y jefe" Salvador Blanco por la "confianza" depositada en él; ha dicho que está "orgulloso" de haber podido formar parte de su equipo; se ha mostrado "convencido" de que Sodercan está "en excelentes manos" y ha añadido que "a pesar de críticas injustas y zancadillas", la empresa pública está dando en esta legislatura "pasos firmes y en la buena dirección".

Así, ha destacado que el departamento Internacional va a disponer este año de un presupuesto de 3,2 millones de euros, "tres veces más" que en 2015; que Sodercan cuenta de nuevo con un aumento presupuestario del 17%; que 41 empresas participaron en las cinco misiones comerciales realizadas el año pasado en colaboración con la Cámara de Comercio; y que 158 empresas solicitaron las ayudas de Sodercan, que obtuvieron 133, entre otros datos.

Víctor Gijón ha insistido en que poner su cargo a disposición del Gobierno, como hizo el martes en una reunión con la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y Salvador Blanco, "en absoluto significa un reconocimiento ni explícito ni implícito de haber cometido un acto que afecte directa o indirectamente a mi trabajo en Sodercan".

"Tengo la sensación de que había un consenso generalizado de que alguien tendría que pagar los platos rotos de alguna historia que en algún momento se podrá contar", ha aseverado. Preguntado por el dinero público por importe de 1,35 millones que recibió su empresa de comunicación en el anterior mandato del bipartito PRC-PSOE, ha dicho que el 30% de los ingresos provenían de publicidad institucional y el 70% restante de publicidad comercial.