(AMPLIACIÓN) BANKINTER: "NO SOMOS LOS BANQUEROS AVAROS DE MARY POPPINS, SOMOS FINANCIADORES DE SUEÑOS"

- Arremete contra los bufetes de abogados que animan a personas preparadas a declararse “ignorantes y analfabetos”. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, se quejó hoy del “revoltijo general” y el ruido mediático que están suponiendo las cláusulas suelo y que supone un ataque generalizado sobre toda la banca para hacer creer que “es perversa por naturaleza”.Durante la presentación de resultados anuales, Dancausa denunció que es muy negativo que se trate a toda la banca por igual, tras destacar que Bankinter no comercializó hipotecas con cláusulas suelo.“La banca es un elemento esencial del sistema económico y se está queriendo transmitir que la banca es perversa por naturaleza y eso es enormemente peligroso”, incidió la consejera delegada del banco.En este sentido, subrayó que "no somos los banqueros avaros de Mary Poppins que estamos sacándole el dinero a la gente, somos un financiador de sueños de la gente, ayudamos a las personas a comprar casas, a las empresas a exportar".Pese a ello, reconoció que por supuesto la banca también se equivoca, y "ya ha pagado con creces sus errores" y prueba de ello es "que se ha llevado a cabo la mayor reestructuración de la historia, pero fueron las cajas de ahorros las que tuvieron problemas". "Me preocupa este clima tan negativo", reconoció Dancausa, tras calificar esta situación como un "despropósito" para el sector.Junto a ello, Dancausa arremetió contra la “proliferación” del negocio que están generando los bufetes de abogados en relación con las reclamaciones por las cláusulas suelo, porque mezclan casos de personas “que realmente merecen ser compensadas con personas a las que se les anima, sin ningún tipo de escrúpulo, a declararse ignorante y analfabetos”.Según dijo, el negocio de estos bufetes "puede llegar a ser más rentable" que las devoluciones a los clientes. "Esto es como la falacia de los cristales rotos, que se estimula que los chicos rompan los cristales porque es bueno para el cristalero", indicó.Dancausa también se mostró preocupada por el problema de la falta de seguridad jurídica que pueden suponer estas sentencias y repitió que "alterar las reglas de juego dinamita la confianza y hay que tener muchísimo cuidado porque puede detraer el interés de personas que quieran invertir".Por todo ello, la consejera delegada del banco se preguntó “quién va a ser el valiente y, sobre todo, a qué precios” para lanzarse al “loable y lícito” servicio que es ayudar a comprarse una vivienda.Pese a que el banco no comercializó hipotecas con cláusulas suelo, sí ofreció a los cliente créditos multidivisa, "un producto que no tiene nada que ver", pero que ha generado demandas de los clientes contra la entidad.Bankinter tiene una cartera de aproximadamente 2.000 millones de euros en hipotecas multidivisa y "tenemos el número de demandas muy controlado". "Nuestra política es muy clara y muy sencilla, en los casos que nos hemos equivocado lo que hacemos es corregir el error y que no vuelva a pasar", finalizó.