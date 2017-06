(AMPLIACIÓN) GOIRIGOLZARRI, SOBRE EL POPULAR: “ERA UNA OPERACIÓN DEMASIADO GRANDE PARA BANKIA”

Etiquetas

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó este miércoles que aunque una integración con Banco Popular tenía “lógica industrial”, razones de “riesgo y financieras” hicieron que no pujaran por la entidad.“Era una operación demasiado grande para Bankia”, explicó durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Goirigolzarri explicó que a Bankia llamaron desde el Popular por si querían “analizar el banco”. “Dijimos que sí porque nos parecía que era nuestra obligación desde el punto de vista profesional” y para ver si la operación “tenía sentido o no”. “Al final, la conclusión es que la operación, teniendo toda la lógica industrial, era una operación con un riesgo de implementación que no podíamos asumir; era una operación demasiado grande para Bankia”, expuso. En este sentido, señaló que la capitalización bursátil de Bankia es de 12.000 millones de euros y que el Santander va a ampliar capital en 7.000 millones para integrar el Popular. De esta manera, Goirigolzarri señaló que “por razones financiera y de riesgo, tomamos la decisión de que no podíamos seguir”. Además, quiso dejar claro que “no hemos tenido ningún tipo de injerencia política; hemos tenido una absoluta independencia y profesionalidad” en el proceso.El presidente de Bankia explicó que la situación del Popular era “extraordinariamente compleja”, para apuntar que “la solución, para la estabilidad del sistema, fue muy buena, rápida y eficaz”. Por otra parte, consideró “lógico y normal” que se pida que se hagan públicos los informes relacionados con la resolución del Popular, pues ahora se está en un momento de “control de la toma de decisión”.“Siempre estamos a favor de la transparencia”, apuntó al ser preguntado por las peticiones de que se investiguen, por ejemplo, la salida de depósitos. La transparencia es “absolutamente fundamental, que se investigue lo que se tenga que investigar”. Sobre si Bankia se benefició de la salida de depósitos del Popular, indicó que “imagino que nos beneficiamos en el porcentaje de cuota de mercado que tenemos”.