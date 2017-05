LA ASOCIACIÓN DE FISCALES VE “CONTRADICCIONES” EN LAS NOTICIAS SOBRE LA EMPRESA DE MOIX EN PANAMÁ

Etiquetas

La Asociación de Fiscales (AF) dijo hoy que ve “versiones contradictorias” y por eso no puede valorar las informaciones periodísticas sobre que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, posee el 25% de las acciones de una empresa radicada en Panamá que pertenecía a su padre.Así lo dijo hoy, Jesús Alonso, portavoz de la AF, en declaraciones a Servimedia, ante la informaciones publicadas este martes por los diarios ‘Infolibre’ y 'El Español'.Según ‘Infolibre’, Moix es dueño desde 2012 del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, que tiene un chalé en España valorado en 550.000 euros. Por su parte, 'El Español' que se hace eco de fuentes que aseguran que Moix no vivió nunca en ese inmueble.“Nosotros en este momento no podemos decir absolutamente nada como asociación respecto a ese tema porque son dos versiones contradictorias”, manifestó el portavoz de la Asociación de Fiscales.Alonso sostuvo que hasta que “no haya una versión clara” esta asociaciónh no se pronuciará a este respecto.