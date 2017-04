MADRID. EL AYUNTAMIENTO RECORTA OTROS 14 MILLONES AL EXCESO DE GASTO CON AHORROS EN CONTRATOS E INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Etiquetas

- PP, PSOE y Cs critican que se pongan sucesivos “parches” pero permiten aprobarlo con su abstención. La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid aprobó este lunes en sesión extraordinaria un acuerdo de no disponibilidad de otros 13,9 millones para reducir el exceso de gasto de 2016: 8,4 millones por ahorros en licitaciones ya firmadas este año y los 5,5 restantes presentando inversiones como financieramente sostenibles y por tanto susceptibles de sufragar con remanente de tesorería sin computar como gasto.El delegado del ramo, Carlos Sánchez Mato, llevó a una nueva sesión extraordinaria de la comisión este acuerdo de no disponibilidad, tras lograr la semana pasada en otra sesión extraordinaria la aprobación de la no disponibilidad de otros 63,8.Así va avanzando en su objetivo de no gastar los 238 millones que le ha exigido dejar sin usar el Ministerio de Hacienda y Función Pública para compensar el exceso de gasto en la ejecución presupuestaria de 2016.Los grupos de la oposición le criticaron duramente el procedimiento, pero terminaron permitiendo con su abstención que se aprobara el acuerdo, aunque tendrá que corroborarse esta semana en pleno.El portavoz del PP en la comisión, Íñigo Henríquez de Luna, tachó de “tomadura de pelo” que, en lugar de cumplir con esa exigencia en dos fases, de 104 y 134 millones, como anunció al principio el deleado del área, vaya “troceando” el obligado ahorro y convocando sucesivas sesiones extraordinarias para que la comisión dé el visto bueno. “Tiene que traer un plan de cómo piensa cumplir con la regla de gasto”, le conminó, y atribuyó el que no lo haga a que “no quiere que se noten sus recortes”. En su segundo turno, dijo que Sánchez Mato es el doctor Jeckyll que cumple la legalidad cuando está junto a la alcaldesa, Manuela Carmena, y se convierte en míster Hyde cuando está solo y pone al Ayuntamiento “fuera de la ley”.La portavoz del PSOE, Erika Ortiz, descalificó el procedimiento por ser “otro parche más”, y echó en falta “un plan coherente”. Y el de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, dijo que “esto es una chapuza” para compensar la “absoluta incompetencia” de haber comprado la sede del área en Alcalá 45 en 2016, en vez de hacerlo en enero para haber cumplido con la regla de gasto en 2016. Sánchez Mato justificó que no puede traer a la Comisión acuerdos que no hayan sido aprobados por la mayoría del Pleno, y aseguró que tiene perfectamente planificado cómo llegar a los 238 millones, pero que necesita que el PSOE se lo apruebe, siempre con el requisito fijado por ambas partes de no menguar las inversiones ni el gasto social. Según detalló, hasta 104 millones de inversiones pueden no computar como gasto si se presentan como financieramente sostenibles.Fuentes del Área de Economía y Hacienda avanzaron que se volverá a convocar una tercera sesión extraordinaria de la comisión para que apruebe otro ahorro, de unos 5 millones, que aseguran haber conseguido ya en contratos de luz para dependencias municipales.