Adecco apunta que las carreras universitarias están obsoletas

El mercado laboral se encamina a una de las mayores transformaciones de su historia. Esto supondrá la pérdida de muchos puestos de trabajo, principalmente por la posibilidad de mecanizar los trabajos más sencillos. Y es que no sólo se necesitarán conocimientos de una materia concreta, también será vital la resiliencia para adaptarse a cualquier problema o situación.

El Foro de Davos es el mejor lugar para tratar los problemas a los que se enfrentará la economía en los años venideros. Y el mercado laboral es uno de los apartados que más preocupa. Alain Dehaze, CEO de Adecco, la empresa líder en Recursos Humanos, ha señalado en una entrevista concedida a 'Business Insider' en Davos que "el viejo paradigma de estudiar una carrera seguida por una trayectoria en ese campo ya no funcionará", según recoge El Confidencial.

El mercado laboral 4.0 supondrá una revolución tan significativa que pensar que se puede salir de la carrera y lograr un puesto vitalicio es una idea obsoleta. "Aprender a lo largo de toda la vida es una obligación", alega Dehaze, que pide a "los empleadores y de los gobiernos invertir en formación, y en la de los empleados comprometerse para actualizar constantemente sus habilidades".

Se quiere que los trabajadores empiecen a ser conscientes de que tendrán que estar continuamente aprendiendo nuevas habilidades, ya que el mundo está destinado a desarrollarse exponencialmente. Si hace quince años se hubiese hablado de los smartphones habría parecido un invento futurista. Sin embargo, la diferencia entre el 2000 y quince años antes no es tan inmensa.

Adecco no es la primera

Adecco se suma así a una idea que están poniendo en sobre la mesa las grandes empresas del mundo. El vicepresidente de Recursos Humanos de Google, Laszlo Bock, señaló en una entrevista a 'New York Times' que los certificados académicos "no predicen nada". Bock apuntó que las diferencias entre el mercado laboral y el sistema universitario son tan amplias que no es necesario mirarlo con lupa.

"Las habilidades que se piden en la universidad son muy diferentes" a las que se requieren en las empresas, más centradas en la memorización que en la solución de problemas, que es lo que pedirán las empresas del futuro. "Hay equipos en los que el 14% de los miembros nunca han ido a la universidad", confesó el vicepresidente de Google.

Para Randstad, empresa líder en Recursos Humanos en España, la necesidad de adaptación a los problemas y situaciones, la autonomía, la movilidad laboral y el dominio del inglés u otros idiomas serán imprescindibles para ser útil en el mercado laboral. La formación académica deberá ir ligada a la capacidad de tomar decisiones.

La creatividad, vital para tener trabajo

En el nuevo panorama que se abre ante los ojos de los trabajadores será necesario comprender que lo que puede permitir lograr un empleo no es el currículum, sino ser capaz de hacer lo que un robot no puede imaginar. "La comunicación, la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico" son las habilidades más importantes, ha dicho Dehaze.

"Las habilidades duras son fundamentales, pero es incluso más importante que los estudiantes aprendan a aprender y se centren en habilidades blandas cruciales como la flexibilidad y la capacidad de adaptarse al cambio", concluye el CEO de Adecco.