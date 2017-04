Alejandro Echevarría (Mediaset): "Que exista un duopolio en un sector audiovisual no es ni una cosa rara ni ilegal"

Etiquetas

El presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, ha afirmado que las críticas relativas a la supuesta existencia de un duopolio en el mercado televisivo español "no son fundadas en la realidad, en la práctica ni el lo que es un sector audiovisual que se basa en el marcado". "Que exista un duopolio en un sector audiovisual no es ni una cosa rara ni ilegal", ha subrayado.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves 27 de abril Echevarría durante la Junta General de Accionistas del grupo de comunicación celebrada en su sede de Madrid, al ser preguntado por esta cuestión por el accionista Daniel Pascual Arandilla.

"El sector audiovisual pone los medios para que los anunciantes puedan divulgar sus productos entre las sociedades donde están. Y las sociedades audiovisuales a lo que se dedican es a procurara tener los mejores contenidos, los mejores productos, los mejores formatos, las mejores acciones para conseguir atraer a esos anunciantes", ha relatado.

De este modo, el presidente de Mediaset España ha argumentado que "no es rara porque existe en el resto de Europa", y "no es una cosa ilítica". "El duopolio no lo hemos firmado nosotros un día, nos lo ha dado el mercado", ha insistido, para después añadir que a Mediaset le ha costado "10 años estar en la posición de haber podido ganar la batalla contra el monopolio, que no fue nada fácil".

En su discurso ante los accionistas, el presidente ha sido el encargado de desgranar las principales magnitudes económicas del grupo correspondientes al pasado ejercicio, unos resultados que el propio Echevarría ha calificado de "óptimos".

Por otro lado, el directivo se ha referido al contexto regulatorio en 2016, marcado por la aparición de seis nuevos canales de TDT adjudicados en 2015 por el Gobierno. "Damos la bienvenida a los nuevos canales y les deseamos suerte en su singladura", ha manifestado.

Sin embargo, Echevarría ha hecho hincapié en la "especial importancia" que tiene para Mediaset el denominado 'segundo dividendo digital', con el que los canales de TDT mudarán de nuevo de frecuencia para situarse en la banda 700 Mghz para liberar la banda 800 Mghz para las operadoras de telecomunicaciones.

Así, ha explicado que aunque la migración se ha previsto para 2020, es posible que la UE de una prórroga de dos años más "en atención a circunstancias especiales", algo que, a su juicio, ocurriría en el caso de España "donde el principal medio de difusión televisiva es la TDT" y teniendo en cuenta que la última migración "tuvo lugar hace apenas dos años".

Otra cuestión "pendiente" según ha apuntado el presidente de Mediaset, es la "armonización" de las obligaciones de los medios audiovisuales en general, incluidos los distintos a las televisiones tradicionales. En este punto, Echevarría ve necesario actualizar la Ley General de Comunicación Audiovisual. Además, ha insistido en la importancia del "diseño definitivo de un modelo sostenible de televisión pública".

ACUERDOS APROBADOS

En la Junta General de Accionistas se ha aprobado por mayoría suficiente los nueve puntos del orden del día, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y los Informes de Gestión de Mediaset y de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio de 2016.

Del mismo modo, se ha dado el visto bueno a la distribución del beneficio resultante del ejercicio de 2016, que asciende a la cantidad de 147 millones de euros. Así, se ha fijado el dividendo a percibir en 0,43716581 euros por cada acción, tras descontar el importe que correspondería a las acciones propias de la sociedad. El abono del dividendo a los accionistas se efectuará el día 9 de mayo.

Por otro lado, se ha aprobado un dividendo extraordinario, a pagar en efectivo con cargo a reservas de libre disposición, de 28,5 millones de euros, equivalente a 0,08469633 euros por acción tras descontar el importe que correspondería a las acciones propias de la sociedad. El dividendo se abonará también el día 9 de mayo.

También se ha aprobado la gestión del Consejo de Administración durante 2016; la entrega de acciones de la Sociedad a los Consejeros con funciones ejecutivas y a la alta dirección, como parte de la retribución variable que hayan devengado en 2016; la autorización al Consejo de Administración para que, en su caso, pueda establecer un sistema de retribución dirigido a Consejeros Ejecutivos y Directivos del Grupo de Sociedades referenciado al valor de las acciones de la Sociedad; y el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Mediaset España.