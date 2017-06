Alyssa Milano demanda a su exgestor por 10 millones de dólares

Etiquetas

Alyssa Milano ha decidido interponer una demanda contra Kenneth Hellie, su exgerente, por manejar indebidamente sus finanzas y contraer una deuda de millones de dólares. Según US Weekly, la actriz de 44 años y su marido, David Bugliari, presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el pasado lunes 12 de junio contra su excontable y su firma, Hellie, Hoffer & Co por no hacer frente a sus impuestos a tiempo y convencerla para llevar a cabo inversiones de negocio arriesgadas.