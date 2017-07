Américo Amorim, el empresario que decidía “con el lado derecho del corazón”

Etiquetas

¿Corcho? La mayoría pensará que solo sirve para hacer tapones. Pero el corcho es uno de los mejores materiales aislantes del mundo: se emplea para aislar habitaciones del ruido exterior, para fabricar aglomerados, para revestimientos, como material de diseño, para acolchar zapatos de mujer o cortar corbatas de hombre, para forrar cuadernos o libros, y claro, para fabricar los tapones de 12.000 millones de botellas de vino.

La persona que más corcho ha fabricado en este planeta acaba de fallecer. Se llamaba Américo Amorim, era portugués, nació en 1934 en un pueblo llamado Mozelos, y deja la mayor fortuna de ese país: 4.194 millones de euros, según la revista Forbes. ¿Y todo eso con el corcho?

En realidad, el corcho le sirvió para hacer muchas cosas más. Fue su abuelo quien en 1870 comenzó la pequeña empresa de basada en la corteza del alcornoque, un árbol que crece especialmente en Portugal. Pero la empresa no daba para tanto. De hecho, el nieto que daría la vuelta a la empresa, Américo, era el quinto de ocho hermanos, dentro de una familia que no tenía muchos medios. Américo tuvo su primer par de zapatos propios (no heredados de los hermanos) cuando cumplió los doce años.

Luego, ya adolescente, completó un Curso General de Comercio que le ayudó a entrar en la empresa familia, que estaba gestionada por su tío Henrique, el cual no había dejado descendientes. Allí fue entendiendo la lógica de los negocios.

Una de sus primeras lecciones es que ‘todo se compra y se vende’. Lo primero que hizo fue crear la compañía Corticeira Amorim (en portugués, corcho se dice ‘cortiça’). Américo fue ampliando el negocio, país por país. Hoy son 78 empresas corcheras, con 28 plantas de producción y exportaciones a más de cien países. Procesa una cuarta parte de todo el corcho mundial. Tiene 12.000 hectáreas de alcornoques por todo el planeta.

En el Alentejo portugués posee un millón de alcornoques, a lo que une la producción agrícola, la ganadería y la caza. Pero el corcho fue solo un punto de partida. En los años sesenta fue una de las pocas empresas europeas que exportaba productos a los países detrás del Telón de Acero, y la única de Portugal: "Cuándo tengo una idea es difícil hacerme parar". Una de sus ideas era poner un pie en el sector financiero.

En 1981 fue uno de los fundadores del BPI, Banco Portugués de Investimento. Lanzó el Banco Único, en Angola, y entró en el capital del Banco Luso Brasileiro. Luego, adquirió el portugués Banco Nacional de Crédito Inmobiliario, el cual vendió en 2002 al Banco Popular por 390 millones de euros. La operación se hizo mediante una ampliación de capital, con lo cual Amorim se convirtió en uno de los mayores accionistas del Banco Popular (llegaría a más del 7%), después de los hermanos Valls, y la compañía alemana Allianz. Amorim tuvo su asiento en el consejo.

Hombre hábil y visionario, en 2013 vio venir el colapso del Popular, y vendió casi toda su participación. En el mundo de la energía, Amorim se convirtió en el mayor accionista de la petrolera portuguesa Galp, que en España tiene 623 estaciones de servicio, y 223 tiendas de conveniencia.

En Brasil tiene una de sus mayores inversiones. Se trata de dos proyectos valorados en 300 millones de euros en el estado de Bahía. Uno está en Praia do Forte, y tiene 110 hectáreas, con 1,6 kilómetros de frente de mar. El otro está en Maraú, consistente en 25.000 hectáreas, con 30 millones de metros de construcción y 9,6 kilómetros de frente de playa.

Es el mayor proyecto turístico del noreste del Brasil: cuenta con tres hoteles, 395 viviendas, 1.116 apartamentos, ocho haciendas en la selva, cuatro zonas comerciales y campos de golf y polo.

En Mozambique participa en un consorcio agrícola de gran tamaño en Zambézia: se trata de 17.000 hectáreas de cultivo de soja, arroz y frijoles, según informaba Expresso. En el litoral es dueño de un extenso terreno de 700 hectáreas, con 120.000 cocoteros y una producción anual de 10 millones de cocos.

En 2005 compró la mayor parte de la firma norteamericana de moda Tom Ford, que le ha permitido relanzar una línea de cosmética y de ropa, y expandirse a China, la nueva Meca de los consumidores de moda.

Su mayor convulsión la sufrió con la caída del régimen de Salazar, a mitad de los 70, cuando muchas de sus fincas fueron ocupadas tras la Revolución de los Claveles. Pero él llegó a decir: “No tengo ningún problema en hablar y cenar con los comunistas. Podemos incluso ir en barco juntos: no me impresionan”. Se declaraba “un trabajador”. Y cuando le preguntaban por su ideario político, decía: “La democracia es el régimen legítimo para cualquier empresario".

Américo Amorim deja un grupo que lleva su nombre y que consiste en 83 empresas, con 22.000 clientes y más de 3.000 empleados.

Decía que una de las fórmulas para hacer tantos negocios y equivocarse poco, consistía tomar las decisiones “con el lado derecho del corazón”, esto es, su lado racional. Pero esta vez fue el corazón entero quien tomó la ultima decisión. Se detuvo. Américo Amorim estaba a punto de cumplir los 83 años. Queda como heredera su hija Paula.