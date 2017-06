Ayerdi dice, sobre la gratuidad de la AP-15, que el Gobierno de Navarra "no puede hacer lo que quiera"

Etiquetas

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha afirmado que el Ejecutivo está "muy pendiente" de que la AP-15 "no suponga un alto coste para el bolsillo de los ciudadanos" y ha asegurado que vela por ello a través de los descuentos correspondientes. Sobre la gratuidad de la autopista, ha afirmado que el Gobierno "no puede hacer lo que quiera" al no ser socio mayoritario de Audenasa.

Ayerdi, en respuesta a una pregunta del PPN en el pleno de la Cámara foral, ha explicado que la moción que aprobó el Parlamento foral sobre la AP-15 contenía "dos elementos contradictorios", por un lado, la gratuidad completa de la autopista, y en un segundo punto que "el uso no suponga un alto coste para sus bolsillos". "No sé bien con qué nos quedamos", ha planteado.

Según ha expuesto el vicepresidente, el Gobierno navarro "sí que está muy pendiente" de que el uso de la autopista "no suponga un alto coste para el bolsillo de los ciudadanos" y en este sentido, ha explicado, que para una persona que se desplace todos los días de Tudela a Pamplona, lo que supone 20 viajes al mes y un precio base de 364 euros, si utiliza el Vía-T obtiene un descuento del 97%. Además, una persona que haga tres viajes de ida y vuelta al mes tendría un descuento del 82%.

Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha reprochado al vicepresidente que "no ha dicho absolutamente nada" sobre la gratuidad de la AP-15 y ha lamentado que mientras que un vecino de Corella que quiere ir a Logroño paga cero euros, si quiere ir a Pamplona paga 9,10 euros.

A juicio del parlamentario 'popular', el Gobierno de Navarra "no tiene voluntad de que la Ribera o cualquier usuario de la AP-15 pueda hacer uso de esa vía de manera gratuita". "No tiene voluntad de poner en marcha una medida de cohesión territorial y reducir la desigualdad territorial. No hace nada, no hay voluntad política", ha defendido.

El vicepresidente ha pedido a García que "no tome el pelo" sobre la gratuidad de la autopista y le ha dicho que "sabe que Audenasa tiene el 50% capital del Gobierno de Navarra y un 50% capital privado". "El Gobierno de Navarra no puede hacer lo que quiera porque no es socio mayoritario", ha alegado.

Ayerdi ha detallado que en el año 2016 Audenasa registró unos ingresos de 42 millones, de los que 11,7 fueron los descuentos que paga el Gobierno de Navarra y los restantes 31 millones cobrados a los usuarios. Según ha dicho, esa cifra permitió ganar a Audenasa un beneficio de 17 millones, de ellos, 8,5 para el Gobierno foral, lo que significa que "nos cuesta tres millones y pico".

"La gratuidad completa es no cobrar un euro a nadie, voy a ir a mi socio privado y me va a exigir que saque la chequera, que le compre el 50% que tiene, lo que tendrá muchos ceros, o que le solucione de manera que gane lo mismo", ha subrayado el vicepresidente.

Además, ha emplazado al parlamentario del PPN que le envíe el estudio "tan exhaustivo" que dice que existe sobre la gratuidad, que "lo analizaremos encantados". "Nunca jamás me han enviado la medida, no doy credibilidad a su planteamiento, tiene mi correo electrónico para recibir ese estudio y lo analizaremos en tres días", ha zanjado.