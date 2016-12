El Ayuntamiento remite al Ministerio 400 páginas de informes que completan el expediente del PEF

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid ha remitido este viernes al Ministerio de Hacienda 400 páginas de informes y anexos que completan el expediente del Plan Económico-Financiero, ha informado este viernes en el Pleno el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Se responde así al requerimiento realizado por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda aportando detalles de las medidas en materia de gastos incluidas en el presupuesto de 2016 y el proyecto de 2017.

También se proporciona información detallada sobre los gastos no obligatorios, las competencias impropias, que el Ayuntamiento de Madrid debe asumir por "responsabilidad hacia la ciudadanía".

Los gastos son justificados en base a la legislación y se exponen argumentos jurídicos relativos al cálculo de la regla de gasto. La documentación, más de 400 páginas, acredita documentalmente los incrementos contemplados en el presupuesto.

Se trata de medidas relativas al aumento del gasto social en mayores, con especial atención a las familias y colectivos más desfavorecidos en situación de emergencia social, aumento de la contratación pública responsable con las cláusulas sociales de los contratos municipales, la atención a la educación infantil aumentando el gasto en actividades educativas que a la vez ayuden a la conciliación familiar , así como el gasto de inversión en centros educativos y deportivos, la promoción de la vivienda pública y la recuperación de los niveles de gasto de los servicios municipales básicos en servicios e infraestructuras.

También se remite información correspondiente a gastos asumidos. El importe total del gasto computable para el Ayuntamiento de Madrid, a efectos del cálculo de la regla de gasto, se vería reducido si las competencias impropias fuesen prestadas o financiadas en su totalidad por la Comunidad Autónoma, como se deduce de la normativa, han destacado desde el área de Economía, en sintonía con la argumentación de Sánchez Mato en el Pleno.

Y es que este gasto no financiado y derivado de la prestación de servicios no obligatorios para el Ayuntamiento de Madrid computa a efectos del cálculo de la regla de gasto como empleo no financiero. En la información remitida al Ministerio se disiente sobre ese criterio interpretativo.

SUPERÁVIT CON DEUDA "ABSOLUTAMENTE CONTROLADA"

En los escritos remitidos se pone de manifiesto "la contradicción que se da en el municipio de Madrid al contar con unas cuentas municipales en situación de superávit presupuestario con una deuda absolutamente controlada y asumible" y que ve limitada su capacidad de asumir necesidades sociales.

También se insta al Ministerio a la tramitación de la aprobación definitiva del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Madrid 2016-2017 de acuerdo a lo establecido en el artículo en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.