El Ayuntamiento reforma el reglamento del registro de contratos para incluir los menores

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid reforma el reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Contratos para incluir los menores en un proceso por el que han pasado por la comisión de Economía y Hacienda hasta 40 enmiendas de los grupos municipales.

"Era una demanda de la oposición en las anteriores legislaturas", ha explicado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, sobre esta propuesta, que ha salido adelante en comisión por mayoría, con los votos de Ahora Madrid y PSOE. Por su parte, Ciudadanos y PP se reservan su sentido de voto al pleno.

"Afortudamente" Ahora Madrid está en minoría y puede salir adelante esta iniciativa que sigue siendo defendida por la oposición, a lo que se une que la candidatura municipalista tiene "voluntad política" de incluir los contratos menores en aras de una mayor transparencia, ha añadido Sánchez Mato.

Tras detallar algunas de las dificultades técnicas, Sánchez Mato ha aplaudido la inclusión de los menores en el Registro de Contratos para que su fiscalización sea más fácil y dificulte "tropelías como hizo el PP en el pasado". "Es un gran avance para la ciudadanía", ha rematado.

Las mayores críticas han venido de la popular Ana Román, que ha planteado una alegación para sustituir 'empresas mercantiles' por 'adjudicatario' para que no queden fuera de la fiscalización las asociaciones, cooperativas o fundaciones, según ella, la "red de amigos" de Ahora Madrid.

Román ha centrado sus críticas en la ausencia de la necesaria herramienta informática para poder llevar a cabo el cambio en el reglamento, una herramienta para la que no se da plazo sobre cuándo estará habilitada. "Ustedes no tuvieron voluntad política, no nos dejaban ver los contratos menores", ha contestado el delegado a Ana Román.