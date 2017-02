Etiquetas

La banca ética concede el 75% de los préstamos que se le solicitan, según los datos de la organización Global Alliance For Banking On Values, entidad coorganizadora del Foro Global de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum).Marcos Eguiguren, director ejecutivo de Global Bank for Banking on Values, indicó que la banca ética supone “realizar préstamos a la economía real, lo que reporta muchos más beneficios que el negocio realizado por los grandes bancos”. Además, destacó que “estos bancos basados en la sostenibilidad se dirigen a las necesidades reales de empresas y personas con las comunidades locales como centro, y muy especialmente al crédito”. Eguiguren también puso en valor el apoyo que la banca ética está recibiendo de los mercados en desarrollo como Perú, Nigeria o Malasia, con un marco regulatorio claramente favorable.Triodos Bank, entidad de referencia en banca ética en Europa, ha sido la última en sumarse al Foro Global de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum), que se celebrará en Málaga entre el 19 y el 22 de abril. El director de Global Alliance for Banking on Values, que aglutina a 40 entidades financieras de banca ética, señaló que “la participación de Triodos Bank en NESI Forum tiene más sentido que nunca, dado que es una obligación de la economía aplicar principios de sostenibilidad, justicia e inclusión”. BANCA ÉTICA Y BANCA TRADICIONALEsta organización indica que la principal diferencia de la banca ética respecto a la banca tradicional radica en su modelo social, que estudia y financia proyectos que afectan a la economía real. Además, aplica también el modelo de 'Triple Balance', que suma al tradicional balance financiero por el que se rige una empresa, un balance medioambiental y un balance social. Otra distinción radica en el sueldo que cobran sus trabajadores y directivos. Según Oxfam Intermón, que contará también con representación en NESI Forum, los altos directivos de las empresas del Ibex-35 ganan de media 96 veces más que sus empleados, mientras que en la banca ética la diferencia se queda en el 5,7%. Además, asegura la organización que la mayoría de los accionistas de banca ética son pequeños inversores, frente a las grandes fortunas que asegura sustentan la banca tradicional y exigen compensaciones por el dinero invertido.Asimismo, añade que la fórmula de dirección de las entidades de banca ética es, también, una de las diferencias con sus competidoras directas, puesto que en el caso de estas organizaciones la dirección se lleva a cabo de modo democrático y en forma de cooperativa. Por último, sostiene que el índice de morosidad también varía en lo que a morosidad respecta.Para Diego Isabel La Moneda, co-fundador de Global Hub por el Bien Común y director de NESI Forum, “las entidades de banca ética expondrán su modelo, mediante el cual apoyan a empresas y emprendedores orientados a distintos sectores como moda ética, soberanía alimentaria, descentralización energética o moda ética, bioconstrucción”. Además, destacó que la banca ética cuenta con entidades desde Estados Unidos hasta Nepal.