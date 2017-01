GÜRTEL. BÁRCENAS ASEGURA QUE LA VENTA DE UN ASERRADERO, LAS ACCIONES DE ENDESA Y LOS CUADROS SON EL ORIGEN DE SU FORTUNA

Etiquetas

El extesorero del PP Luis Bárcenas intentó detallar en su segunda jornada de declaración en el juicio del 'caso Gürtel' algunas de las operaciones que dieron origen a su fortuna depositada en Suiza, entre las que citó la venta de un aserradero en Costa Rica o la venta de acciones de Endesa, pero que no pudo documentar con contratos de mediación o compraventa.Bárcenas defendió el origen lícito de su fortuna y aseguró que durante los años en los que tuvo cuentas en bancos suizos, las entidades nunca pusieron en cuestión la legalidad de esos ingresos. En esta segunda sesión, el extesorero dio cuenta de varias operaciones que justifican, según su criterio, el origen de su fortuna. Son documentos que acreditan el ingreso de alrededor de 8,5 millones de euros entre los años 2003 y 2008. De ellos, 2,5 millones de euros fueron ingresados a través de transferencias y el resto en metálico. Entre las operaciones detalladas por Bárcenas figuran beneficios de 928.500 euros por la venta de un aserradero en Costa Rica, 1,83 millones de ganancia por la compraventa de obras de arte en colaboración con el también extesorero del PP Rosendo Naseiro, y 730.000 euros provenientes de una OPA de Endesa.La fiscal Concepción Sabadell le pidió documentos acreditativos de su actividad en esas operaciones que respaldaran sus afirmaciones y Bárcenas no pudo ofrecérselos.En varios momentos de su declaración Bárcenas explicó que no pudo dar detalle de estas operaciones anteriormente porque no había tenido acceso a la documentación que lleva recabando en los últimos meses y que no ha tenido clasificada y ordenada “hasta el pasado domingo". “No sabe lo que es pedir esa documentación”, se quejó el extesorero a la fiscal en un momento del interrogatorio, “me la envían de forma fragmentaria, en alemán, en francés o en inglés, ha sido un proceso muy complicado para todas las cuentas".Reconoció a la Fiscalía que viajaba con frecuencia a Suiza, que lo hacía siempre en avión y que nunca se desplazó con dinero desde España. Los fondos que se ingresaban en sus cuentas suizas siempre procedieron de países extranjeros y exigía que se hicieran en pesetas, explicó. Luis Bárcenas afirmó que a partir de 2011 la Hacienda española no se vio perjudicada: “Hacienda cobraba más de lo que tenía que cobrar por las retenciones que me practicaba o cobraba lo que tenía que cobrar".Además, la defensa de Bárcenas pidió que se incluya como prueba un artículo publicado en el diario `El Mundo´ en 2009 en el que se informaba del archivo de la investigación llevada a cabo en Argentina de una causa que investigaba las operaciones de blanqueo de capitales en las que estaban implicados Bárcenas y su testaferro Ángel Sanchís.