BOTÍN: “ANTES NO SONABA EL TELÉFONO Y AHORA NO DEJA DE SONAR”

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, afirmó hoy que España está en “una posición privilegiada” con respecto a otras economías y si hace un año “decíamos que no sonaba el teléfono por parte de los inversores, ahora no deja de sonar”.Durante la presentación de resultados anuales del Grupo, Botín manifestó que, por primera vez en varios años, las previsiones sobre los diez países en los que opera la entidad es que el PIB aumentará en todos ellos.“España está en una posición privilegiada con respecto a otros países”, incidió la presidenta de la entidad, tras destacar que “estamos bastante optimistas” sobre la evolución económica.La presidenta del banco recordó que durante la rueda de prensa de presentación de resultados anuales que realizó el año pasado, se quejó de que la situación política y económica hacía que "no sonase el teléfono", pero "ahora no deja de sonar". Botín se felicitó de que la evolución de la economía "va por buen camino" y España "es un buen país para invertir"Con respecto a la situación en Estados Unidos, tras la victoria de Donald Trump, Botín anticipó que probablemente se producirán subidas de tipos "que no serán muy importantes".Preguntada sobre las consecuencias para el negocio bancario del Santander que podría suponer el proteccionismo del nuevo Gobierno norteamericano, Botín señaló que el efecto "más inmediato" será sobre México. No obstante, puntualizó que México es un país que ha hecho reformas "importantes" y el principal efecto que está produciendo es el tipo de cambio."EEUU es un país fundamental y esperamos que vaya bien y anticipamos algún efecto sobre México en el tipo de interés, pero es un país con grandes fortalezas y nuestro banco lo hará mejor, como ya hemos hecho en Brasil", aseveró Botín.