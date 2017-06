Botín confiesa que la UE fue clave en una compra vital para el sistema financiero

Etiquetas

La compra de Popular por el Santander ha sido cuestión de horas y pautada desde Bruselas. Su presidenta, Ana Botín, ha justificado la operación por cuatro motivos: "dar estabilidad al banco, al sistema financiero español, dar seguridad a los clientes y que no conlleve dinero de los contribuyentes", ha explicado en rueda de prensa.También ha explicado la celeridad del proceso. "Hubo un proceso de venta privada, hace unas semanas, y nosotros no presentamos oferta", ha reconocido. La decisión vino del Fondo de Resolución Europeo. "No había alternativa viable que no pasara por la intervención"."Los supervisores europeos consideraron que interesaba una intervención" que se puso en marcha ayer. "Hemos ido a una subasta, presentamos la oferta ayer y hemos firmado hoy por la mañana", ha justificado. Hace unas semana no hubo oferta pero ayer, con la liquidación del banco amenaza, el Santander sí que ha salido al rescate.Botín, sin embargo, no quiere hablar de presiones desde el Gobierno. "No hemos recibido ninguna presión de nadie. Tenemos responsabilidad fiduciaria con nuestros accionistas y responsabilidad con nuestros clientes".

Adiós a Saracho

Desde hoy Popular forma parte del Santander y la antigua dirección encabezada por Emilio Sarachodesaparece del mapa. A partir de ahora el Popular estará dirigido por un nuevo consejo de administración de cinco miembros y controlado por el Santander. Está presidido por José García Cantera, un hombre de la casa y responsable financiero de la entidad.Este consejo y el proceso de fusión estarán, además, capitaneados por Rami Aboukhair, director general de Santander España, y por el vicepresidente de la entidad Rodrigo Echenique.Santander deja claro que fueron el Fondo del Resolución Europeo y el Frob los que decidieron reducir el capital del Popular a cero y, a partir de ahí, buscar un rescatador. Así, los más de 305.000 accionistas del Popular dan por perdida su inversión, también los tenedores de deuda convertible y Santander se cubre las espaldas.