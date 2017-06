Un asesor de Bárcenas achaca a Hacienda que no reclamase más información sobre la regularización de fondos

Etiquetas

El extesorero del PP aprovechó la amnistía fiscal para declarar parte del dinero que tenía en el extranjero

El asesor del extesorero del PP Luis Bárcenas que tramitó la regularización de parte de los fondos que el tenía en Suiza, Pedro Piza, ha responsabilizado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional a la Agencia Tributaria de no haber solicitado más información sobre éste si tenía sospechas de alguna irregularidad.

Piza, que ha comparecido como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), ha constatado que Bárcenas, aprovechando la amnistía fiscal impulsada por el ministro Cristóbal Montoro y que ahora ha sido declarada inconstitucional, preguntó si se podía acoger a ella porque sospechaba de su investigación en esta causa.

"Parece que el señor Bárcenas tenía prisa para que se hiciese la regularización", ha dicho. El asesor ha afirmado que comprobó toda la documentación sobre sus cuentas en Suiza y que en la tributación especial se plasmó todos esos datos.

Sin embargo, la fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado el motivo por el que la regularización se hizo a nombre de la empresa uruguaya Tesedul y no a nombre de el extesorero 'popular'. "Hay que mira los pros y los contras y la decisión final siempre es del cliente. Siempre le he explicado por donde iba el barco o por donde no iba", ha respondido.

Insistido por el Ministerio Público sobre si Hacienda podía conocer quién era el verdadero titular de esa sociedad y propietario de esos fondos, Piza ha aseverado que se podían obtener los datos que se quisiesen si se investigaba ese patrimonio o preguntaba directamente.

"LA CULPA SIEMPRE ES DEL CONTRIBUYENTE"

"Digamos que se presentó algo defectuoso, admitámoslo, pero la Agencia Tributaria podía haber enviado una carta reclamando en 15 días y diciendo 'esto no es así', pero no lo hizo", ha apostillado, al tiempo que ha reconocido que tuvo dos citaciones en las que se le requirieron datos sobre Tesedul y que después no volvió "a saber nada". "Pero la culpa siempre es del contribuyente", ha ironizado

El extesorero del PP ha asegurado haber regularizado 10,9 millones de euros procedentes de la sociedad panameña, cuyos fondos se encontraban en el banco suizo Dresdner Bank. No hizo lo mismo otros 25 millones de euros que guardaba en el Lombard Odier, por lo que Hacienda anuló la declaración tributaria por contener datos "inveraces".

La fiscal Sabadell se ha referido a esta circunstancia y le ha inquirido sobre si tenía conocimiento de otros depósitos como uno denominado 'Rosalía' -en referencia a la mujer de Bárcenas-- o la domiciliada en Panamá, Fundación Sinequanon, sobre las que ha negado haber hecho algún trámite o tener constancia de ellas.

CUENTA DE GRANDA GLOBAL

Sí que ha recordado haber realizado trámites de regularización con respecto a otra sociedad vinculada a Bárcenas. Se trata de Granda Global, propiedad del supuesto testaferro de éste, Iván Yáñez, y acusado en esta pieza.

Según dijeron Bárcenas y el propio Yáñez en sus respectivas declaraciones, el extesorero del PP le transfería a esta cuenta los dividendos correspondientes a la actividad del presunto testaferro por sus labores como asesor de la cartera de inversiones del extesorero.

Piza ha afirmado que al hacer las declaraciones de Tesedul y Granda Global "conjuntamente o paralelamente" pensaba que también pertenecía a Bárcenas, aunque después vio que era de Yáñez.