Los otros 'Blabacar'

Hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha desestimado la demanda por competencia desleal que la patronal de empresas de transporte en autobús Confebús presentó en agosto de 2015 contra BlaBlaCar, la red social que conecta personas para compartir viajes en coches particulares.

El auto considera que esta empresa no presta un servicio profesional, sino que constituye una "plataforma, no para organizar el transporte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos y compartir gastos".

La sentencia ha supuesto así un espaldarazo para las empresas centradas en la economía colaborativa. Tras el éxito de Blablacar, aquí te presentamos 5 alternativas a la compañía francesa:

Amovens

Esta plataforma pone en contacto a conductores y pasajeros para compartir gastos y destino, al igual que Blablacar, pero con la ventaja de no exigir una reserva previa ni comisiones. El conductor está obligado, además, a aportar un seguro de responsabilidad civil que cubra a los viajeros.

Carpooling

No cobra tampoco comisiones ni gestiones al usuario, cuenta con una app para smartphones y, al estar tan extendida por Europa, facilita la tarea de encontrar viajes internacionales.

Shareling

No dispone de aplicaciones para smartphone, pero es la plataforma ideal para salir de España en coche. Los usuarios pueden ofrecerse para ser conductores en viajes largos y su plataforma hace posible reservar varias plazas a la vez y obtener más información sobre el vehículo.

Roadsharing

Permite realizar viajes nacionales e internacionales. No realiza cobros de gestión y suele tener rutas programadas con mucha antelación. No dispone de aplicación para móviles y a través de ella no es posible el contacto directo entre conductor y viajero.

Mambocar

Además de compartir coche, ofrece la posibilidad de alguilar uno a un particular durante varios días. La web pone en contacto a los usuarios para que negocien en función del coche y otros aspectos.