Blanco dice que "no hay nada que ocultar" en el proceso de selección del gerente del Gitpa

El consejero de Industria y Empleo, Francisco Blanco, ha manifestado este jueves en el Pleno que "no hay nada que ocultar" en el proceso de selección del Director Gerente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado, Gitpa y ha indicado que facilitarán el nombre de los siete preseleccionados al PP, aunque le ha recordado que se trata de información que está sometida a la Ley de Protección de Datos.

"Le daremos los nombres y la puntuación de cada uno de los preseleccionados, usted verá que nada que ocultar aunque supongo que cuando lo compruebe no vendrá aquí a reconocerlo", ha replicado Blanco al diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, quien ha asegurado que se trata de un "proceso poco limpio y que induce a pensar que está amañado".

El consejero ha insistido en que el Gobierno no oculta nada en dicho proceso y ha explicado que si hasta ahora no le han dado los nombres de las siete personas preseleccionadas por la empresa es porque se trata de información personal y prima el derecho a la protección de datos. Así ha indicado que existe un conflicto entre el derecho de protección de datos y su derecho como diputado.

"Le vamos a dar esa información sin inconveniente pero es una información protegida por la ley de protección de datos y allá su responsabilidad, usted deberá velar por esa protección", ha insistido Francisco Blanco.

Por su parte Cuervas Mons ha insistido en conocer los motivos por los que el consejero se empeña en ocultar información y se ha preguntado si lo que pretende es que acaben reclamándola en un proceso judicial. Así le ha acusado de dejación de sus funciones y de inclumplir las propias normas del Consejo de Gobierno, algo "esperpéntico".

"No me suelte esa perorata porque eso es simplemente una golfada que me induce a pensar que el proceso está amañado", ha indicado Cuervas Mons que ha acusado a Blanco de "un cinismo sin límites, de ser un consejero poco inteligente y poco creíble en lo que a su compromiso con la transparencia y buen gobierno".

AYUDAS IDEPA

Por otra parte la diputada de Podemos, Lorena Gil ha preguntado al consejero por los motivos por los que la apertura del periodo de información y aportaciones normativas para la elaboración de las ayudas empresariales del Idepa entre el 31 de marzo y el 14 de abril. La diputada del grupo morado ha considerado esencial que se prorrogue dicho plazo para generar un mayor consenso y participación en el proceso.

Francisco Blanco ha indicado que si se han publicado las bases antes de Semana Santa es porque "no se puede estar esperando que acabe la Semana Santa para hacer una convocatoria por la que las empresas están esperando".

Ha incidido además que el proceso de sacar las bases de esa convocatoria de ayudas a información pública es una novedad y dicha novedad supone que el proceso es aún más público que en años anteriores.

TEJIDO EMPRESARIAL

En otro orden de cosas Blanco ha sido interpelado por la diputada de Foro Asturias, Carmen Fernández, sobre la necesidad de hacer de las empresas asturianas el eje fundamental de la activación de la economía regional. En su respuesta el consejero ha manifestado que los últimos datos disponibles hablan de un ligero incremento del número de empresas en la región.

"Actualmente contamos con 67.675 empresas lo que supone un incremento del 0,33 por ciento respecto al año anterior", ha dicho Blanco, que ha puesto además de manifiesto como entiende el Gobierno asturiano del PSOE que se debe apoyar a las empresas.

Así ha indicado que el PSOE no basa la competitividad de las empresas en la devaluación salarial tal y como ha hecho el PP, al que ha acusado además de subir la fiscalidad a las empresas con una falsa retórica. "Mas allá de su retórica nosotros si que apoyamos a la empresa y así se demuestra en la concertación social y se recoge en nuestro programa", ha dicho Blanco.

La diputada de Foro ha acusado al consejero de echar balones fuera buscando confundir a la opinión pública. "Negar la realidad y no asumir que tal vez algo se está haciendo mal solo sirve para empeorar las cosas", ha dicho Fernández que ha recriminado al consejero los numerosos problemas existentes en Asturias para los empresarios, como la dificultad para acceder al crédito.

Ha insistido en que Asturias registra el peor dato de afiliación a la Seguridad Social y la región crece a un ritmo que es la mitad del registrado en la media nacional, por lo que ha exigido al consejero que impulse un cambio en la región y abandone las políticas continuístas de su predecesor Graciano Torre.