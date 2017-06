Bruselas tutela el sector financiero español cinco años después del rescate

Etiquetas

España 'se liberó' de los estrictos controles del programa de apoyo al sistema financiero español en diciembre de 2013. En ese mismo momento entró en una segunda fase de supervisión cuyos márgenes están establecidos en el 'Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre riesgo de experimentar graves dificultades', un título tan enunciativo que no deja lugar a la duda sobre su finalidad.

Tampoco lo hace las disposiciones que recoge. El reglamento obliga a los estados sujetos al mismo, entre los que se encuentran los países que hayan recibido ayuda financiera en tanto no hayan devuelto el 75% de la misma, por ejemplo, España, a proporcionar "un acceso más amplio a la información necesaria para un estrecho seguimiento de la información económica, fiscal y financiera y la obligación de informar periódicamente a las instituciones europeas".

¿Cuándo deben informar? Pues cuando haya alguna circunstancia que comprometa la estabilidad macroeconómica o del sistema financiero de un país, y a demanda de la Comisión Europea. Oficialmente no ha habido solicitud alguna de información a España por parte de Bruselas desde que el Banco Popular inició su desplome bursátil, o al menos la última fase del mismo, pero los indicios de esa supervisión reforzada han aflorado igualmente.

El pasado miércoles la presidenta del Fondo Europeo de Reestructuración Bancaria (SRB en su siglas en inglés), Elke König, reveló que el organismo había decretado una “alerta temprana" sobre la situación del Banco Popular. Horas después matizó que no se trataba de ninguna actuación oficial sino de una suerte de código interno de seguimiento de una situación potencialmente comprometida. "El SRB está siguiendo lo que ocurre con particular atención con miras a una posible intervención" aunque solo en el caso de que la adquisición por otro banco resultara infructuosa, advirtió en declaraciones recogidas por Reuters.

El siguiente episodio sucedió ayer. Con el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, glosando en la Cámara Alta las peculiaridades del proyecto presupuestario para el año 2017, en Frankfurt el presidente del Banco Popular, Emilio Saracho, debatía el futuro de la entidad en el BCE y aparentemente acordaba una salida. A la salida del Senado, Linde sustanciaba las preguntas de los periodistas sobre el futuro del Banco Popular con un lacónico: "No puedo, no es el momento, no estoy preparado..."

Dos intervenciones en el espacio de una semana que han desencadenado el primer asomo de solución a la situación del banco: la opción de que el Santander afronte una ampliación de capital de 5.000 millones de euros para hacerse con el banco y evitar tener que recurrir de nuevo a la inyección de capital de los mecanismos de resolución y apoyo financiero europeos para estabilizar el sector financiero español.

Un lustro después del acuerdo para el rescate de las cajas y casi cuatro años después de la finalización de aquel programa europeo de 18 meses y 60.000 millones de euros, el futuro del sector financiero español parece continuar dirimiéndose más en Bruselas y en Frankfurt que en Madrid.