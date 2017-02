AMETIC CELEBRA QUE SUS ASOCIADOS NO HAYAN CEDIDO ANTE LAS GRANDES ‘TELECOS’

Etiquetas

La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación (Ametic), valoró este jueves que la mayoría de sus asociados hayan decidido no ceder “a las aspiraciones de una minoría” y hayan decidido continuar dentro de la asociación.Así lo indicó Ametic en un comunicado en el que analiza la “nueva etapa” que encara la asociación después de que a finales del pasado año la abandonasen grandes compañías de telecomunicaciones, entre las que están Telefónica, Vodafone, Orange, Ericsson o el Corte Inglés.Entre las exigencias de estas empresas para continuar en la asociación estaban tener un mayor peso representativo, que se eliminase la política de ‘una empresa, un voto y que no continuase como presidente José Manuel De Riva.Ninguno de estos factores se cumplió por lo que las compañías decidieron abandonar Ametic, a pesar de la renuncia de De Riva tras conseguir el 78% del apoyo de la Junta Directiva.Ante esta situación, la Asamblea de Ametic se reunió el pasado martes con carácter extraordinario para rechazar una nueva redacción de estatutos y continuar con el sistema de voto establecido en la asociación desde hace más de 40 años de ‘una empresa, un voto’.En este sentido, Ametic señaló que los asociados “después de una acción sin precedentes ni en el fondo ni en la forma, por parte de una minoría, han respondido reafirmándose en su espíritu asociativo, en la defensa de la industria tecnológica vinculada a la Economía Digital en su más amplio espectro y en los principios democráticos que la Constitución inspira en nuestra asociación”.Además, añadió que han dado una lección de democracia “ante una inquietante deriva monopolística de quienes han considerado que los únicos representantes del sector son ellos y han pretendido acaparar todo el protagonismo en una asociación rica y diversa”. También destacó la “lección de dignidad e integridad por parte de los socios de Ametic, que han negociado hasta el último minuto con máxima generosidad frente a la intransigencia de los que en minoría pretendían gobernar de manera absoluta”.“Firmeza, elegancia y discreción frente a los continuos incumplimientos del deber de confidencialidad y al uso interesado de los medios de comunicación por parte de algunas empresas, que han hecho lo imposible por deteriorar la imagen de la asociación”, recalcó.Por último, subrayó la “lección de identidad”, pues con la salida de las operadoras de telecomunicación de mayor tamaño, “Ametic queda estructurada al estilo de las patronales europeas del sector TIC, donde el mundo de las infraestructuras queda separado de las empresas que realmente impulsan la economía digital”. Desde un punto de vista operativo, la asociación “gana flexibilidad para mejorar su apuesta-país y refuerza su compromiso con el crecimiento de la economía, con la inversión en innovación, con la industria y con el empleo”, añadió.Asimismo, señaló que el regulador gana foco a la hora de identificar a todas estas empresas de infraestructuras de telecomunicación en un ámbito separado de Ametic, “pudiendo diferenciar políticas de impulso a la economía digital, de los aspectos meramente regulatorios del mercado de las telecomunicaciones”.En este sentido, desde la asociación aclararon que Ametic representará la pluralidad de la economía digital, la innovación, la educación digital y la transformación digital de los sectores productivos, de las administraciones públicas y de la sociedad en general.“Hemos hecho lo posible por mantener la integridad de la asociación, pero son estas empresas las que han decidido marcharse. Los asociados decidieron no ceder a las aspiraciones de una minoría”, aseveró Ametic.Por último, apuntó que “sigue abierta a todos y no establece vencedores ni vencidos”, considerando que los asociados que se marchan “lo hacen para establecer una defensa de sus intereses particulares en materia de infraestructuras y servicios de comunicación desde una posición de 'utilities'”.