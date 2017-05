MADRID. PSOE, CIUDADANOS Y PODEMOS CRITICAN DURAMENTE LA GESTIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

Etiquetas

Los portavoces de PSOE, Ciudadanos y Podemos en la Asamblea de Madrid intervinieron hoy en el Pleno monográfico del Parlamento regional dedicado a la actual situación del Canal de Isabel II, tras conocerse una serie de ilegalidades a raíz de la detención del expresidente de la Comunidad Ignacio González en la llamada 'operación Lezo', y criticaron duramente la gestión realizada en esa etapa.La diputada del PSOE Mercedes Gallizo dijo que “el saqueo realizado va mucho más lejos" que la compra de algunas empresas en Latinoamérica por parte del Canal.Explicó que desde principios de 2016 la Comisión de estudio de Endeudamiento comenzó a ocuparse de las cuentas de Canal, “y de manera específica de las cuentas en Latinoamérica“, y acusó al Gobierno regional de estar “defendiendo esa gestión hasta que a golpe de titular de periódico, de revelaciones de los grupos de la oposición en la comisión, fueron cesando a algunos directivos, todos ellos contratados a dedo, aunque a ninguno se le despidió por tan graves hechos".También pidió explicaciones al Gobierno de “por qué siguió pagando un sueldo a estas personas incluso después de presentar la denuncia ante la Fiscalía y solo dejó de hacerlo cuando fueron detenidos”. A su juicio, "todo este entramado de empresas tenía mucho de tapadera para otros negocios más turbios y menos confesables".El diputado de Ciudadanos César Zafra criticó la gestión de los que dirigieron el Canal de Isabel II en la etapa de Ignacio González al frente de esta empresa pública y dijo que el exmandatario se convirtió en el “faraón” que utilizó esta “joya” para expandir la empresa pública del agua por Latinoamérica.Tras denunciar las compras del Canal en Latinoamérica, ironizó sobre la colaboración con la Justicia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y se preguntó “por qué no lo hicieron antes”.Consideró que colaboró con la Justicia “por estética” y señaló que, “aunque trata de ser heroína” en este asunto, que ha llevado a prisión al expresidente regional y expresidente del Canal Ignacio González, “no puede serlo porque ya sabía lo que iba a pasar”. Aseguró que desde el PP “no hicieron nada”.OSCURANTISMO Y CORRUPCIÓNEl diputado de Podemos Alejandro Sánchez, que criticó la intervención del consejero de Presidencia, Ángel Garrido, porque “aportar tantos datos no tranquiliza a los madrileños”, dijo que el actual modelo de sociedad anónima del Canal “ha propiciado el oscurantismo y la corrupción, que ha campado a sus anchas, especialmente en la expansión por Latinoamérica”.Recordó que Podemos ha presentado una proposición de ley para revertir esta situación y que la gestión del agua en Madrid sea 100% pública. “Queremos liberarnos del traje jurídico que se ha creado para blindar el Canal de Isabel II, aunque PP y Ciudadanos insisten en que su pacto de gobierno garantiza que la sociedad anónima siga en manos públicas”, afirmó. Sánchez agregó que la propuesta de su formación es “la del bien común, alejada del modelo privatizador, especulador y lucrativo del PP”. Podemos plantea “un ente público sin ánimo de lucro, que no persiga el máximo beneficio de nuestras facturas de agua, que no busque repartir dividendos, ni siquiera a la propia Comunidad para tapar sus deudas”. “Queremos que los excedentes que pueda tener vayan destinados a una mejor gestión del recurso hídrico y a inversiones en ahorro, eficiencia, mejores sistemas de distribución y depuración que mejoren nuestros ríos y humedales”, concluyó.