AMADEUS NO PREVÉ NINGÚN IMPACTO EN SU COMPAÑÍA TRAS LAS DECISIÓN DE IAG DE PENALIZAR LAS RESERVAS DE BILLETES

El consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, señaló este miércoles que no prevé ningún impacto sobre su compañía tras la decisión del Grupo IAG de penalizar la reserva de billetes a través de sus sistemas globales.Así lo indicó hoy durante su intervención en un encuentro organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), donde se mostró “muy tranquilo” con este tema porque “esto no es nada nuevo”.En este sentido, Maroto apuntó que desde hace 15 años las aerolíneas prueban nuevos modelos de negocios a lo largo de todo el mundo, donde quieren manejar sus canales. “Esto ya sucedió con American Airlines o Lufthansa”, reseñó.El responsable de la compañía reconoció que este hecho se está produciendo ahora en Europa, “donde las agencias de viajes históricamente han jugado un papel importante”.Maroto comentó que “IAG ha decidido hacer una diferencia de tarifa entre lo que es la agencia de viajes y lo que es el negocio de tecnología, y lo respetamos abiertamente”. Además, apuntó que las aerolíneas "son libres de decidir cómo quieren manejar los diferentes canales y con ello los diferentes precios que quieran poner en las diferentes plataformas”.El presidente de Amadeus se limitó a subrayar que son un proveedor de tecnología y que respetan “absolutamente” la decisión del Grupo IAG.De cara a su compañía, Maroto recalcó que “no esperamos un impacto, porque nosotros cubrimos toda la cadena de valor, donde compartimos los datos de precios y los acuerdos que disponemos con ellos”.En este sentido, indicó que el objetivo “no es un motivo tanto de coste, sino de tratar de llevar el máximo tráfico posible a la relación directa con la aerolínea. El objetivo es que todos vayamos a la página web de las aerolíneas, el mismo objetivo que pueden tener los hoteleros”, aseveró.Por otro lado, reconoció que hay aerolíneas ‘low cost’ como Ryanair o Easyjet que empezaron solo con la venta ‘online’ y “ahora se han expandido a las agencias de viajes porque quieren atacar mucho más a este segmento de negocio”.“En el mundo hay cientos de aerolíneas, muchísimos países, muchísimas estrategias comerciales, donde cada aerolínea compite de una determinada manera y cada una tiene que buscar su modelo de negocio”, declaró.Por último, Maroto explicó que, dependiendo de los servicios que requiera cada compañía a Amadeus, “existen diferentes condiciones con las que trabajamos para ofrecer lo mejor a los clientes”, pero subrayó que “respetamos este tema de IAG, aunque no esperamos ningún impacto en la compañía”.Respecto a su trato con el presidente de Iberia, Luis Gallego, y el consejero delegado de IAG, Willie Walsh, Maroto afirmó que sus relaciones personales “son excelentes”, además de que son “un cliente estratégico para nosotros, con el que tenemos una relación diaria”. “Han tomado una decisión de diferenciar tarifas y, aunque creemos que no es la mejor manera, la respetamos”, concluyó.