¿Tienen futuro los CoCos? La caída del Popular cuestiona el bono 'salva bancos'

Una semana antes de la caída del Banco Popular otro de los grandes de la banca española se estrenaba con las emisiones de bonos contingentes convertibles, los denominados CoCos. CaixaBank se sumaba a otras entidades españolas que han optado por esta vía para reforzar su balance. En su caso, 1.000 millones de euros de deuda capaz de convertirse en capital en caso de necesidad.

Esa era la misión, en teoría, de los CoCos. Se crearon tras la última crisis financiera y están operativos desde 2013, con el objetivo de que los bancos tuviesen un instrumento con el que poder reforzar sus fondos propios y evitar así el recurso del dinero público. Pero la intervención del Popular se ha llevado la teoría por delante y ha colocado, por primera vez, a los inversores ante la realidad: si inviertes en CoCos, como si compras acciones, puedes perderlo todo.

Este tipo de bonos se consideran emisiones híbridas. Por un lado, son deuda y, por otro, pueden convertirse en capital (acciones) en caso de que la entidad lo necesite, un mecanismo para absorber pérdidas. A cambio de correr ese riesgo, los inversores reciben un tipo de interés considerablemente más alto que con otros productos financieros. También tienen que compensar que los emisores de los CoCos pueden cancelar el pago del cupón y dejar al inversor sin la rentabilidad prometida.

Los CoCos del Popular

En el caso del Banco Popular, la entidad recurrió a este mecanismo de financiación cuando ya se entreveía que tenía un agujero motivado por la financiación del ladrillo. En 2013 lanzó una emisión de 500 millones en CoCos, a un tipo de interés del 11,5%. En 2015, el segundo movimiento. Otros 750 millones de euros con un tipo de interés ligeramente más bajo, del 8,25%.

Esas emisiones sufrieron el golpe. Al igual que sucedió con los accionistas del banco, sus inversores en CoCos perdieron todo: La noche del 6 al 7 de junio, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) convirtió en cero su valor, salvo en el caso de bonos por valor de 684 millones de euros. Esos se convirtieron en capital y fue lo que el Banco Santander compró por sólo un euro.

"Los inversores ya sabían que con los CoCos corren más riesgo”, indican desde una firma de inversión. “Pero, sinceramente, creo que hasta la caída del Popular no eran plenamente conscientes de que podían perder la totalidad. Ahora ya lo saben y será difícil que asuman niveles de riesgo similares”, añaden.

Lo cierto es que los CoCos son un producto habitual para la gran banca. Sólo este año, entre CaixaBank, BBVA, Santander y Sabadell (todos las grandes entidades salvo Bankia) han emitido 3.000 millones de euros en CoCos. Y había apetito entre los inversores. Por ejemplo, la emisión de CaixaBank era de 1.000 millones de euros pero la demanda fue el triple. Podría haber colocado 3.300 millones, según informó la entidad. Sólo en España se han colocado en CoCos más de 13.200 millones de euros durante los últimos cuatro años.

La caída del Popular no ha sido el único golpe de realidad del mercado con este tipo de inversión. La pasada semana, un pequeño banco alemán, el Bremer Landesbank, ha asumido que no va a pagar los tipos de interés prometidos con estos bonos convertibles. No es la primera vez que una entidad alemana está en cuestión por esta figura. Hace un año, Deutsche Bank vivió una espiral de descensos en bolsa ante el temor a que hiciera exactamente lo mismo: no pagar el interés de sus CoCos tras perder 6.700 millones de euros durante el ejercicio 2015.

“Creo que [los CoCos] son muy caros. No me gustan”, renocía hace un año el consejero delegado de Deutsche Bank, John Michael Cryan en declaraciones recogidas por Reuters. La entidad había emitido 4.600 millones de euros en CoCos en 2014. “Son increíblemente caros, asumiendo que no gestionas una compañía igual que no conduces un autobús al borde de un precipicio. Nunca quise emitirlos”, asumió.