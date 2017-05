Colonial "mirará" la cartera de edificios de oficinas que vende Hispania

Etiquetas

La firma patrimonialista sigue analizando su posible conversión en socimi

Colonial "mirará" los edificios de oficinas que Hispania prevé poner a la venta, una cartera de 25 inmuebles repartidos entre Madrid y Barcelona que a cierre del pasado año estaba valorada en 520 millones de euros, según indicó el consejero delegado de la firma, Pere Viñolas.

El primer ejecutivo de la firma patrimonialista indicó que analizarán estos activos "al igual que estudia otras potenciales adquisiciones que salen al mercado", lo que no quiere decir "que tengan o no interés" en los inmuebles, sobre los que aún no cuentan con una opinión formada.

Viñolas se refirió de esta forma a la operación que ultima la socimi Hispania para vender sus oficinas, 25 edificios que suman 186.745 metros cuadrados, en línea con su estrategia de centrarse en activos hoteleros.

La eventual compra de activos por parte de Colonial se sumaría a las inversiones en crecimiento mediante compras de activos que la firma ha abordado desde que en 2005 culminó su saneamiento, que suman un monto total de 1.760 millones de euros.

La última de las operaciones de compra es la anunciada el pasado mes de febrero, por 400 millones, que incluye activos en París, Madrid y Barcelona, en este caso en alianza con la familia Puig, su nuevo accionista.

Durante la presentación a analistas de los resultados trimestrales, el consejero delegado de Colonial se refirió también al análisis que actualmente realiza la compañía para decidir sobre su potencial transformación en socimi.

En este punto, Viñolas indicó que "se sigue trabajando en el análisis y el estudio de la posible transformación a socimi y, si bien se han realizado progresos, aún no hay una decisión tomada al respecto.

SE REFUERZA EN FRANCIA.

Colonial presentó este martes los resultados del primer trimestre, que arrojan un incremento del 42% en su beneficio neto atribuible, hasta los 16 millones, impulsado por los mayores ingresos por rentas y la reducción de costes financieros, pero, sobre todo, por el incremento de su participación de control en la filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).

De hecho, la cartera de edificios de oficias que explota en París aportó el 70% de los ingresos de la compañía, que entre enero y marzo crecieron un 5% y sumaron 70 millones de euros. La cartera de Colonial, valorada en unos 8.000 millones de euros, incluye inmuebles también de oficias en el centro de Madrid y Barcelona.