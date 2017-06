Comptos, sobre el préstamo de Sodena a Davalor: "Hay riesgo de dinero público pero igual que en el resto de actuaciones"

Etiquetas

UPN, PSN y PPN cuestionan el informe elaborado por el órgano fiscalizador sobre la operación

La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha afirmado que existe "un riesgo" en los fondos aportados por Sodena a Davalor Salud, pero ha remarcado que "el riesgo está en todas las actuaciones que financia Sodena" y que ésta "no es diferente a otras actuaciones que ha financiado". Según ha indicado, es una decisión que "está motivada y soportada en informes técnicos".

"Hay un riesgo de dinero público, pero igual que en el resto de actuaciones de Sodena", ha asegurado Olaechea, quien ha subrayado que la empresa pública realiza "un seguimiento de la inversión, una supervisión y una vigilancia del cumplimiento de todas las condiciones impuestas" a Davalor.

En una comisión parlamentaria, solicitada por el PPN, la presidenta de Comptos ha detallado que Sodena ha concedido tres préstamos por un valor total de 2 millones de euros a Davalor, un préstamo participativo de un millón de euros participativo y otros dos de 400.000 y 600.000 euros del BEI. Todos vencen en el año 2019.

Según ha indicado, "el destino del préstamo participativo ha sido para necesidades de financiación inmediatas de personal, proveedores y acreedores", y los otros dos están destinados "a la financiación de la colocación de las siete máquinas y la evaluación de la respuesta en el mercado de estas máquinas".

La presidenta del órgano fiscalizador ha explicado que en su informe Comptos ha evaluado si la concesión de los préstamos de Davalor se adecua a los criterios establecidos por Sodena y ha remarcado que los proyectos financiados por la empresa pública son "como en este caso de considerable riesgo". "Hay un riesgo, pero igual que en todas las actuaciones que financia Sodena porque son proyectos iniciales o en fase de lanzamiento", ha agregado.

PROCEDIMIENTO "EXCEPCIONAL"

Por otro lado, Olaechea ha precisado que la concesión del primer préstamo ha sido "excepcional" en cuanto "se ha alejado o no ha cumplido el procedimiento en dos actuaciones". Por un lado, "se apartó del procedimiento porque el Consejo de Administración adoptó el acuerdo de financiar a propuesta del Gobierno de Navarra, no de la Gerencia", y por otro lado, "está soportado en informes técnicos del Departamento, y no del técnico de Sodena que es el que presenta los informes a la Gerencia".

"En todo lo demás cumplió el procedimiento", ha asegurado Olaechea, para señalar que los otros dos préstamos se han concedido "conforme al procedimiento". Ha afirmado, además, que el proyecto de Davalor "encaja dentro de los sectores estratégicos" que impulsa Sodena, que contaba con "un conocimiento profundo del proyecto empresarial a financiar, un plan de negocio analizado y un informe técnico sobre el plan de negocio".

UPN, PSN y PPN CUESTIONAN EL INFORME

En el turno de los grupos parlamentarios, Ana Beltrán, del PPN, ha expresado su "gran perplejidad" por el hecho de que "por primera vez" Comptos "no responda ni entre a hacer valoraciones" en su informe. "Nos extraña que el informe sea tan poco concreto", ha expuesto la parlamentaria 'popular', quien ha afirmado que "nunca" ha visto una presidenta de Comptos que "defienda una gestión que es irregular". "No nos parece que este informe esté hecho con el rigor y exactitud que suele usar Comptos", ha apuntado.

Por parte de UPN, Carlos García Adanero se ha mostrado "convencido" de que "este informe con otro Gobierno hubiera sido diferente" y ha considerado que "aquí no se ha dicho todo lo que se podía decir sobre la situación atípica que ha sido esta operación en Davalor". "Yo he votado a varios presidentes de Comptos y nunca he tenido que defender a ninguno, porque se han defendido por su gestión, espero que no le pase a usted que algún grupo parlamentario tenga que defender su gestión", le ha dicho a Olaechea.

En representación de Geroa Bai, Rafael Eraso ha criticado que intenten "extender sospecha sobre el informe que ha elaborado Comptos y la gestión ya conocida del Gobierno" en Davalor. "Nosotros no vemos más allá ni queremos ver brujas", ha expuesto Eraso, para defender que Sodena "está midiendo" la operación y "está haciendo su trabajo de gestión y control". Además, se ha alegrado de que Davalor "haya subsanado los problemas que tenía con las cuentas públicas" desde la emisión del informe.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha reprochado a Beltrán que "si no le contestan lo que quiere oír da la sensación de que el informe no vale para nada" y ha considerado que no le corresponde a Comptos "valorar políticamente" el procedimiento "excepcional" para la concesión del préstamo. "Desde el primer día todos los grupos parlamentarios sabíamos que había riesgo. Da la sensación de que quieren que salga mal ya", ha manifestado.

El parlamentario de Podemos Carlos Couso ha considerado que el proyecto de Davalor es "el más controlado, seguido y perseguido de la historia de los proyectos empresariales de los últimos años en Navarra". Ha comentado que "el riesgo es alto en cuanto al proyecto vaya a salir o no", pero ha remarcado que "dentro de los montantes que se han manejado quizás no sean de los más importantes". "Ojalá que no falle", ha deseado.

El socialista Guzmán Garmendia, por su parte, ha declarado que en este caso "no puede felicitar" a Comptos por el informe que ha realizado, un trabajo que, según ha dicho, le ha "decepcionado" porque "simplemente relata unos hechos que ya conocíamos". "Esta empresa lleva seis años funcionando y no ha generado ni un euro", ha subrayado el representante del PSN, para señalar que "echa de menos" en el informe "valentía y rigurosidad".

Desde Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin ha defendido que el informe elaborado por el órgano fiscalizador es "completo y responde a lo que se había solicitado" y ha censurado que la oposición "en vez de criticar a Sodena y al Gobierno de Navarra, se haya dedicado a criticar a Comptos". En este sentido, ha considerado "grave" que "se cuestione la independencia y el rigor" de Comptos para "construir un relato delirante".

OLAECHEA: "EL INFORME HUBIERA SIDO EL MISMO CON OTRO GOBIERNO"

En su turno de réplica, Asun Olaechea ha afirmado que tomará en cuenta las "duras críticas que han vertido" algunos grupos y ha asegurado que el informe "hubiera sido el mismo estando" otro Gobierno. A este respecto, ha subrayado que en el informe elaborado "se critica al Gobierno", teniendo en cuenta que se califica de "excepcional" el procedimiento para la concesión del primer préstamo participativo.

"Es una decisión política y de riesgo y la Cámara de Comptos no puede decir que no es acertada porque conlleva un riesgo, ya todas las actuaciones conllevan un riesgo", ha alegado Olaechea, para incidir en que la decisión "está soportada en informes y está motivada". "Se ha gestionado el riesgo, se ha valorado, se está minimizando y se han exigido una serie de condiciones", ha comentado.

Ha manifestado, además, que la Cámara de Comptos "nunca ha criticado a Sodena ni a las empresas que ha financiado porque no se ha cumplido el plan de negocio o hayan sido proyectos de riesgo".

"Es verdad que no hemos emitido recomendaciones, pero no es el único, hemos dicho que era excepcional en el primer préstamo, pero es que en el resto no, Sodena está haciendo un seguimiento, por eso no hemos emitido recomendaciones. Es una decisión que está motivada y soportada en informes técnicos", ha zanjado.

También ha tomado la palabra el auditor encargado del informe, quien ha asegurado que Comptos "no mira el color político del Gobierno" y ha rechazado las acusaciones de "falta de rigor". "Este trabajo se ha hecho con el mismo rigor que se han hecho otros trabajos", ha asegurado el auditor, que lleva 30 años en la Cámara de Comptos.