Consejo de Cuentas repite sus recomendaciones a la Junta y la oposición lamenta la "nula" atención a sus requerimientos

Encabo detalla que la Cuenta General de 2014 se ha visto afectada por "salvedades" imputables a la Gerencia Regional de Salud

El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, ha detallado este viernes el informe de fiscalización de la Cuenta General de al Comunidad de 2014, un documento a través de que se desvela que el organismo repite a la Junta de Castilla y León las recomendaciones de años anteriores, un aspecto destacado por los grupos de la oposición que lamentaron la "nula" atención del Gobierno a los requerimientos de la institución.

Encabo ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar los pormenores de este informe, donde ha aprovechado para avanzar algunas de las novedades que se registrarán en la fiscalización del año 2015, donde habrá un informe separado sobre los avales que se presentará en las Cortes antes del 31 de julio.

Ante los miembros de esta comisión de las Cortes el presidente del Consejo de Cuentas ha desgranado las características principales de la fiscalización de 2014 un año en el que, según su opinión, la Cuenta General de la Comunidad se presentó con carácter general de acuerdo con los principios y normas contables y refleja "de forma fiable" la actividad económico-Financiera de la misma.

No obstante, Jesús Encabo ha advertido de ciertos incumplimientos entre los que ha destacado que el estado de la liquidación del presupuesto rendido en ese ejercicio "no es coherente" con la información financiera del balance. Así, el estado de la liquidación del presupuesto de 2014 no representa fielmente, a juicio del Consejo, su ejecución.

De este modo, en su intervención, el presidente del Consejo de Cuentas ha detallado que la "fiabilidad y la exactitud" de la Cuenta General se ha visto afectada por salvedades imputables a la Gerencia Regional de Salud, un punto en el que ha explicado que la deuda de la Gerencia Regional de Salud "volvió a incrementarse" en 2014 en un 136 por ciento y, como consecuencia de ello, existen obligaciones pendientes que corresponde en su mayoría a gastos corrientes.

Derivado de esta situación se han generado intereses de demora que están pendientes de satisfacer, no obstante, ha detallado que los intereses devengados por la deuda sanitaria en 2014 ascendían a 24.895.704 euros, mientras que hay otros 17.273.748 euros que deberían estar incluidos en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes "no están".

Con estos datos, Encabo ha reseñado que el total de los intereses ascendería a 42.169.453 euros, si bien la Gerencia Regional de Salud ha pagado 16.696.447 euros, con lo que en 2014 quedarían pendientes de satisfacer 35.473.006 euros.

Encabo Terry ha destacado además como otras "debilidades" del presupuesto de 2014 la contabilización incorrecta del impuesto sobre el valor añadido y de las cuotas de las Seguridad Social, al tiempo que ha reiterado que la tesorería no recoge los saldos de todos las cuentas certificadas por la Comunidad sin que en la Memoria se incluya el detalle de las causas de su no inclusión.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha criticado que la Cuenta General del ejercicio 2014 desvela que las cifras reales de déficit son "muy superiores" a las que oficiales del Gobierno, concretamente ha apuntado a una diferencia de 574 millones de euros.

"A la Junta le importa poco lo que dice el Consejo de Cuentas", ha señalado Martín, quien ha hecho referencia a la repetición en las consideraciones del organismo, tras lo que ha insistido en que las "facturas guardadas en el cajón", ascendieron en 2014 a 487 millones de euros, un 137% más que el ejercicio anterior, "gran parte" procedente de la Gerencia Regional de Salud.

Para Martín esta situación respalda la tesis del Grupo Socialista ante el "colapso y el caos" en la gestión sanitaria de la Comunidad. "Los recortes están claramente identificados en la Cuenta General del año 2014", ya señalado Martín, quien también ha lamentado las modificaciones a la baja en vivienda (-13,1 millones de euros), gestión de empleo (-19,5 millones) o promoción y apoyo a la mujer, con una reducción del 42% entre Presupuesto inicial y el ejecutado.

Por último, el dirigente socialista se ha referido a los llamados "gastos diversos" de la Cuenta General de 2014, que el Grupo Socialista denunció en su día, entre los que figuran cantidades gastadas en tiendas de ropa, tiendas de deporte, tiendas de bisutería y restaurantes en la Comunidad o en Madrid.

Martín ha recordado que la entonces portavoz de la Junta Rosa Valdeón se mostró molesta cuando el PSOE desveló esas cantidades y habló de total transparencia. "La transparencia se ha quedado en titulares de prensa porque a fecha de hoy el Gobierno de Herrera no ha querido facilitar las facturas a la oposición en el Parlamento. Algo tendrán que esconder", ha afirmado el procurador socialista.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la Comisión de Economía y Hacienda, Félix Díez, ha mostrado también su "preocupación" ante la reiteración "año tras año" por parte de la Junta de Castilla y León en "obviar" todas las recomendaciones que realiza el Consejo de Cuentas.

Para el representante de la formación morada el estudio del informe de fiscalización que ha realizado el Consejo de Cuentas en relación a la Cuenta General del año 2014 pone de manifiesto "la escasa o nula sintonía de la Junta de Castilla y León con el Consejo de Cuentas", que se manifiesta en el "olvido premeditado del seguimiento de las recomendaciones" por parte de este órgano fiscalizador.

"Pensamos que este hecho se realiza de manera premeditada para no subsanar las deficiencias que detecta el Consejo de Cuentas y muestra que el gobierno del Partido Popular sigue desoyendo las demandas ciudadanas de mayor control ciudadano", ha insistido Díez, quien ha lamentado el "agravamiento" en 2014 de la situación de la Gerencia Regional de Salud, donde la deuda referida a obligaciones pendientes ha aumentado un 137 por ciento.

Por último, el portavoz de Ciudadanos en esta Comisión, Manuel Mitadiel, ha asegurado tener la sensación de vivir en el "día de la marmota" al escuchar de nuevo las recomendaciones del presidente del Consejo de Cuentas. "Entendemos que las recomendaciones se repiten de forma recurrente porque no se aceptan los requerimientos del Consejo de Cuentas", ha aseverado.

Mitadiel también se ha referido a la situación de la Gerencia Regional de Salud y ha advertido que la sensación general en este ámbito es de "desbarajuste".