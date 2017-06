La ley de Contratos Públicos obligará a las contratas a asumir los riesgos

Etiquetas

La nueva ley que regirá los contratos del sector público obligará a las empresas adjudicatarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la administración, según las enmiendas pactadas por los partidos políticos en el Congreso.La Ley de Contratos del Sector Público, cuya ponencia se tramita actualmente en la Cámara Baja, ha sido enmendada con 1.040 iniciativas, y las formaciones políticas avanzan en alcanzar el mayor consenso posible para que pudiera estar lista antes del verano.La intención es que la Comisión de Hacienda apruebe el texto de la ley en julio, con el fin de que pueda seguir su trámite en el Senado, aunque la magnitud de la norma podría retrasar este plazo hasta septiembre.De momento, todos los grupos parlamentarios han debatido cerca de 142 artículos y han acordado transaccionar varias enmiendas, como que las empresas adjudicatarias con la administración asuman los riesgos de construcción y explotación de las obras, para evitar lo sucedido con la quiebra de las radiales.También la obligación de trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento, con el objeto de facilitar el acceso de las pymes al sector público.Asimismo, la ponencia incluirá la necesidad de que se tenga en cuenta la relación calidad precio en los contratos con mano de obra intensiva.La portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda, María Jesús Serrano, ha explicado que la ley contemplará que los criterios de contratación para servicios que requieren mucha mano de obra no estén ligados a un bajo salario, sino que se rijan por los convenios sectoriales o de aplicación.La ponencia también ha acordado que en los contratos aparezcan criterios sociales y medioambientales y se reserve un porcentaje para la contratación con empresas de inserción laboral y discapacidad.También la creación de una ponencia permanente en el marco de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para que sus miembros supervisen y fiscalicen los contratos.En el ámbito de la transparencia, se ha admitido que haya mayor publicidad y acceso a la información a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el fin de que se puedan conocer los perfiles de los contratantes y el número de adjudicaciones que ha tenido cada empresa.El portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Fernando Navarro, ha señalado que se trata de aprobar una "ley consensuada" y ha explicado que los grandes asuntos, como el de la morosidad, el de las instrucciones internas relativas al sector público o el de los modificados en los contratos se tratarán al final.Ha recordado que los presupuestos de 2017 incluyen la creación de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) del sector público que dependerá de un organismo supervisor independiente, que será definido en esta nueva Ley.En cuanto a los criterios de evaluación para adjudicar las licitaciones ha destacado que "el precio no puede ser el único", al tiempo que ha incidido en la necesidad de abordar la morosidad.Precisamente, para atajar la morosidad en las subcontratas, PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT y Ciudadanos llevan la propuesta de que sea la administración la que pueda pagar directamente al subcontratista en caso de impago de la contrata principal.La portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Auxiliadora Honorato, ha criticado que las administraciones paguen en plazo a las contratas y éstas no cumplan con sus clientes subcontratados.Otro de los grandes asuntos concierne a las instrucciones que rigen actualmente para que las empresas públicas puedan contratar servicios.En este punto no hay consenso, ya que mientras Unidos Podemos pide que se acojan íntegramente a la nueva ley, PSOE y Ciudadanos señalan que la burocracia ralentizaría los contratos.La adjudicación por la vía de un contrato ordinario tarda cerca de ocho meses, mientras que mediante una instrucción el plazo es mucho menor.Tampoco hay acuerdo en torno a la figura del contrato de gestión de servicio público, que el proyecto de ley eliminaba y que la mayor parte de la oposición quiere mantener, puesto que va ligada a contratos sociales o de educación.