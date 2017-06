El Corte Inglés vende coches: abre una tienda (temporal) de Tesla en Marbella

Etiquetas

El Corte Inglés entra en la venta de coches eléctricos de la mano de Tesla. Será temporal y, por el momento, sólo en el centro comercial de Marbella (Málaga). La multinacional estadounidense ha abierto una ‘pop up store’ en el establecimiento de la Costa del Sol donde, hasta el 31 de agosto, venderá los dos únicos modelos que tiene en el mercado: el Model S y el Model X, con el objetivo de captar clientes entre los turistas de alto poder adquisitivo.

Este es el segundo movimiento que da la compañía presidida por Dimas Gimeno con Tesla. Hace unos meses ya llegó a un acuerdo para instalar puntos de recarga en sus grandes superficies. Actualmente, tiene 15 cargadores en cinco establecimientos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Marbella. En este último es donde acaba de abrir la tienda temporal y la idea es llevar este mismo concepto a otras ciudades, aunque por el momento no hay nada cerrado.

“Es una tienda dentro de una tienda, una ‘shop in a shop’. Hemos trasladado a Marbella parte de nuestra red de ventas en Madrid”, explica un portavoz de Tesla. Es decir, la tienda temporal está gestionada por personal de la multinacional. No es la primera vez que El Corte Inglés tantea la venta de coches dentro de sus grandes almacenes. Ya lo intentó a principios de siglo a través de la enseña multimarca Many Cars.

La de Marbella es la segunda tienda temporal de Tesla en España, que abrió otra en Barcelona el pasado mes de mayo, coincidiendo con el Salón del Automóvil, que estará abierta hasta el próximo 12 de julio.

Por el momento, la empresa de Elon Musk sigue sin tiendas propias en España. Su idea es abrir dos locales, en Madrid y Barcelona, en la recta final del año. Con lo que cuenta, desde el pasado diciembre, es con comerciales que permiten comprar y matricular los vehículos en España. Antes, se podían comprar en su web pero los clientes europeos tenían que ir a buscar los modelos a Holanda, donde Tesla tiene su centro de operaciones en Europa.

Objetivo: el turista

Si se compra un Model S (con un precio de venta que parte de 80.000 euros) o un Model X (desde 96.000) en Marbella, se tiene que recoger en la localidad malagueña y el plazo de recepción de los modelos está entre dos y tres meses. Por eso, el objetivo de Tesla es captar clientes, darse a conocer entre los turistas, aunque luego compren el coche en su país. Según El Corte Inglés, el centro marbellí recibe 50.000 visitantes diarios durante los meses de verano.

La ‘pop up store’ de Marbella no es un proyecto de Tesla sólo en España, sino que ha lanzado tiendas similares en Italia, Francia y Portugal (en el Algarve, Cannes, Cerdeña y la Toscana) para aprovechar el turismo y porque el desarrollo de coches eléctricos está menos afianzado en el sur de Europa.

También la instalación de su red de cargadores va más despacio en el sur del continente. En España, por ejemplo, tiene previsto alcanzar los 24 supercargadores a finales de año. Ahora mismo tiene 11. Y va con retraso porque en 2015 ya prometió alcanzar la quincena de 'superenchufes' al cierre de ese ejercicio.

Esos supercargadores permiten recargar las baterías de los vehículos para unos 250 kilómetros en unos 20 minutos. En un enchufe al uso o en los destination charging (que Tesla instala en restaurantes, hoteles o en El Corte Inglés) la batería tarda en cargarse unas ocho horas.

La venta de sus coches eléctricos con tiendas temporales, a la espera de los locales propios, persigue acelerar su distribución comercial. En lo que va de año se han comercializado 105 'teslas' en España. De ellos, 26 durante el mes de mayo. En parte, esta cifra se ha apoyado en las flotas de coches eléctricos de Uber.