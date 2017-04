Cospedal ve en el Brexit una "oportunidad" para ser el "socio atlántico" preferente y llama a ponerse "las pilas"

Etiquetas

Pide implantar una "cultura de la defensa" en la gente y avisa que sin seguridad "lo demás no vale para nada"

La ministra de Defensa y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este miércoles que, tras el Brexit, España tiene "una oportunidad" para convertirse en un "socio atlántico europeo" preferente y ha defendido "sacar ventaja" de ello. Tras recalcar que hay que gastar más en defensa, ha señalado que hay que ponerse las "pilas" y e "ir más allá" de lo que se ha ido hasta ahora en política común de defensa.

Así se ha pronunciado en el foro organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno que preside José María Aznar, en el marco de una mesa redonda sobre 'España y el futuro de la seguridad europea", en la que también han participado los exministros de Defensa Eduardo Serra (PP) y Julián García Vargas (PSOE) . El exjefe del Ejecutivo ha estado acompañado por su esposa Ana Botella y el exministro de Industria Josep Piqué.

Una vez que Reino Unido va a salir de las instituciones europeas - "ya veremos de qué manera", según sus palabras-- , la titular de Defensa ha destacado que España tiene "ahora" una "oportunidad" para ser el "socio atlántico europeo más importante". "Eso para nosotros es una oportunidad y tenemos que tomar postura en ello", ha abundado.

HACER PEDAGOGÍA CON LA DEFENSA

Además, ha llamado a implantar una "cultura de la defensa" entre los ciudadanos, siendo "valientes" para que sea una "realidad". De la misma manera que el "español medio ha aceptado la cultura de la seguridad", tras tantos años "castigados por el terrorismo" y es "muy sensible" a ello, ha proseguido, ahora tienen que ser "capaces de instalar la cultura de defensa", que no es solo "la defensa de las fronteras físicas y territoriales" sino también la defensa del "modelo de convivencia".

En este punto, ha recalcado que la UE, aparte de avanzar en la integración económica y fiscal, debe llevar a cabo una "reafirmación" de sus valores como la "región del mundo" que es la "mayor defensora" de las libertades y garantía de los derechos humanos, así como la que "más gasta en beneficio de sus ciudadanos" y en la sociedad del bienestar.

La ministra ha defendido gastar más en defensa y ha admitido que cuando este asunto se planeta "empieza la lucha y la dialéctica del gasto en defensa frente al gasto social". Por eso, ha admitido que habrá que hacer una "tarea pedagógica" porque, a su juicio, se puede tener garantizado el subsidio de desempleo o las pensiones pero si no hay seguridad, "lo demás no vale para nada".

EUROPA DEBE COMPROMETERSE CON SU PROPIA DEFENSA

"Comprendo que es una afirmación de perogrullo pero es muy fácil de entender: si un país no se puede defender, todo lo demás está en entredicho constantemente", ha enfatizado, para pedir no hacerse "trampas al solitario" y pensar que se vive en una isla en la que no va a pasar nada. "Lo que tenemos ahora hay que defenderlo, cuidarlo, mimarlo", ha resaltado, para advertir de que no hacerlo ha llevado a que los movimientos populistas y antieuropeístas vayan cogiendo "cada vez más peso".

Cospedal ha indicado que Estados Unidos lleva años demandando a Europa que incremente su gasto en defensa, antes incluso de la Administración de Barack Obama, y ha puesto en valor la tarea que hacen los norteamericanos en la defensa del modelo europeo y que les ha causado "muchos" fallecidos.

"Siempre hemos tenido mucho miedo a nuestras opiniones públicas y siempre hemos pedido ayuda al hermano mayor norteamericano para defendernos de nuestros conflictos. Y tenemos que crecer. Ahora tenemos una oportunidad", ha manifestado, para insistir en que es hora de que los europeos se "comprometan de verdad" en su propia defensa.

Y en medio del debate abierto por la influencia del Gobierno ruso en la campaña americana y la ciberseguridad, Cospedal ha indicado que también los medios de comunicación intentan que los procesos electorales vayan de una u otra manera. "A lo mejor los rusos no son los únicos que intentan manipular a la opinión pública", ha dicho, para pedir después no volverse "loco" con este asunto y tener más confianza en el "ser humano".

SERRA: HAY QUE HABLAR DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Por su parte, el exministro Serra, que ocupó un puesto en el primer gobierno de Aznar, ha defendido doblar el gasto en defensa y ha señalado que si quieren tener "una voz europea" no deberían hacer descansar la defensa de la UE y su seguridad en Estados Unidos, que ha ido aumentado paulatinamente esa partida con los años a diferencia de lo que ha hecho el club europeo.

"Estamos en un momento donde si somos hábiles y queremos que nuestra ciudadanía empiece a darse cuenta de la importancia de la defensa, yo empezaría a hablar de defensa y seguridad. Y si queremos que se pague más, porque hay que pagar más, tenemos que hablar de defensa y de seguridad", ha reiterado, para añadir que no hay que cambiar las reglas del juego pero sí "el espíritu con el que juegan los jugadores".

Tras señalar que la "pieza esencial" de la defensa de España es el tratado bilateral con Estados Unidos que se firmó en 1953. A su entender, ese tratado ha hecho que España tenga las bases norteamericanas "más importantes en esta parte del mundo". "España es la vanguardia americana de Europa, con Portugal", ha opinado, para añadir que tras el Brexit, tienen "un buen papel que jugar".

Y también al hilo del Brexit, el exministro socialista García Vargas ha pronosticado que los ingleses harán un "esfuerzo enorme" para, sin estar dentro de la política de seguridad, seguir estando dentro del "pilar europeo" dado que, en su opinión, necesita a Europa en ese camino de seguridad para "sobrevivir ante la amenaza terrorista". A su entender, habrá que llegar a acuerdos con el Gobierno británico porque eso será "bueno" para todos.