Cs pide a Diputación que concrete ya la colaboración con el Polo Digital para acelerar empresas culturales

Pide más información sobre el programa Fast Track Cultural, presentado en enero, y cuánto dinero se destinará

El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Málaga reclamará al equipo de gobierno del PP que concrete a través de un convenio y "a la mayor brevedad posible" la fórmula de colaboración con el Polo de Contenidos Digitales, inaugurado el pasado martes en la capital, para el desarrollo de la convocatoria Fast Track Cultural, así como los recursos que la institución supramunicipal destinará a dicho programa.

Los diputados de la formación naranja Gonzalo Sichar y Teresa Pardo han recordado que en enero se conoció la convocatoria de Fast Track para acelerar empresas del sector de la cultura con capacidad innovadora que tengan alguna idea de negocio pendiente de salir al mercado y quisieran acelerar el desarrollo de su plan de negocio, asesorados por expertos.

Tras conocer la "interesante" propuesta, han apuntado a Europa Press, la información "desapareció de la página web de La Térmica y cuando alguien se dirigía allí para interesarse la única información que recibía es que la convocatoria se había cancelado".

Han apuntado que meses después encontraron en la web de la Diputación la presentación de Fast Track Cultural en colaboración con el Polo de Contenidos Digitales, de la que Ciudadanos no tenía conocimiento.

"No teníamos información y solicitamos por escrito los costes de la convocatoria y copia del convenio firmado pero para nuestra sorpresa, en la respuesta recibida por parte del director de La Térmica, Salomón Castiel, se nos indicó que no se sabe el coste que la convocatoria tendrá para la Diputación porque se decidirá cuando se conozca en número de empresas que soliciten su incorporación al programa y, además, no existe ningún acuerdo para esta actividad", han indicado.

Los diputados de Ciudadanos han admitido que la respuesta les ha "desconcertado" puesto que se anunció que serían diez las empresas que participarían.

En la moción que presentarán en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía también reclaman que se dé a conocer los miembros de la comisión de valoración de las solicitudes del programa y que se publiquen los aspectos objetivos que serán evaluados a la hora de puntuar el grado de innovación y el potencial de crecimiento de los proyectos presentados.

Igualmente, instan a publicar en la web de La Térmica la valoración de los proyectos presentados a la convocatoria de Fast Track Cultural y que el equipo de gobierno se comprometa a que en futuras convocatorias de la Diputación que promuevan la actividad económica y empresarial "se prioricen de alguna manera los proyectos que tengan repercusión directa en los municipios menores de 20.000 habitantes".

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD CON INNOVACIÓN

Tal y como se indicó en la presentación, este programa de aceleración de empresas culturales pretende fomentar e impulsar acciones que mejoren la competitividad de las mismas a través de estrategias de innovación.

Para poder responder a las necesidades planteadas y ser capaces de generar nuevas oportunidades de negocio, será necesario diseñar un proceso que permita a través de las técnicas de innovación, crear nuevas oportunidades de negocio. No solo se trata de crear ideas, sino de ser capaces de llevarlas al mercado.

Por ello, el programa permite pasar rápidamente del desarrollo de nuevas ideas a la concepción de nuevos modelos de negocios que permitan obtener resultados inmediatos para las empresas. El proceso de mejora competitiva, según indicaron durante la presentación, se basa en un asesoramiento que les permitirá transformar y llevar a mercado sus nuevas ideas en 48 horas.

Con el fin de poder obtener sinergias y la mejora de las ideas propuestas por las empresas, se conforma una sesión de trabajo con el grupo de diez empresas en un ambiente de trabajo intenso. Durante tres sesiones continuas, se lleva a cabo un proceso de aceleración que da como resultado un plan de negocio capaz de salir al mercado.

Este método tiene como entrada las ideas generadas tanto de forma interna como de forma externa, así como los resultados del proceso de escucha al cliente, tan importante para conocer las necesidades que plantea el mercado actualmente.

Estas acciones se ven reforzadas mediante el asesoramiento 'in situ' de expertos sectoriales que favorecen la incorporación de conocimiento a sus negocios según los conocimientos sobre las tendencias y mejoras en el sector de la cultura.