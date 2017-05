Cs insta a que la Feria conjugue "economía e identidad" y apunta a "venta ilegal de alcohol y quema de coches"

Etiquetas

Millán cree que la Feria "se ha hecho larga", valora el 'alumbrao' la noche previa a un no laborable pero ve "improvisaciones"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha realizado este lunes una valoración de una Feria de Abril 2017 "con importantes dosis de improvisación y manchas como la venta ilegal de alcohol y la quema de coches", en referencia a los nueve vehículos de Cabify que fueron incendiados, pidiendo que se "conjugue el beneficio económico con la identidad que hace posible esta fiesta".

A través de un comunicado, Millán ha calificado la celebración de este año como "positiva, pero gracias al refuerzo económico propiciado por el macropuente", por lo que pide "no lanzar las campanas al vuelo" y recuerda que "la ordenanza actual no contempla que el año que viene la Feria coincida con la festividad del 1 de mayo", por lo que la fiesta de este año "no sería una referencia válida".

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que la Feria "ha sido buena aunque se ha hecho larga", considerando aciertos como el que el 'alumbrao' se celebre la noche previa a un día no laborable y con "múltiples improvisaciones que no deben ser propias de una celebración trascendental para Sevilla".

Así, ha puesto como ejemplo "el gran fiasco" de los escenarios en calles del Real proyectados "a última hora y que tuvieron que ser descartados después de que el Cecop alertara de problemas de seguridad", algo "aún más grave" para el portavoz "teniendo en cuenta que el delegado de Seguridad es el mismo que el Fiestas Mayores", Juan Carlos Cabrera. Apostilla que "el hecho de que Cabrera se desautorice a él mismo es una clara muestra de la irresponsable improvisación con la que el gobierno actúa en muchas ocasiones".

Desde Ciudadanos no se comparte "el exceso de triunfalismo" del alcalde, Juan Espadas, y se pide que se sea "objetivo con los números, confirmando los datos económicos y hablando con todos los implicados antes de hacer una valoración definitiva".

Millán considera que se debe "ser flexible, buscando el beneficio de la ciudad", mostrándose "abierto a mejoras que redunden en el interés general", pero apuntando que se debe buscar un "equilibrio entre el turismo y el crecimiento económico y el interés de los sevillanos, asegurando siempre no desnaturalizar la propia esencia de la Feria, que es patrimonio cultural de los habitantes de Sevilla que son quienes la hacen posible".

En este contexto, destaca "dos puntos especialmente negativos" en la fiesta de este año, con la "lamentable y descontrolada venta ilegal de alcohol por segundo año consecutivo poniendo en riesgo la salud, especialmente de los menores", algo que "se ha hecho con total impunidad incluso en tablas de planchar" ante una "alarmante falta de efectivos de Policía Local en los focos afectados".

Millán ha finalizado recordando también "el gravísimo incidente de la quema de coches concertados que ha sido noticia nacional en esta Feria, ensuciando la imagen de Sevilla y de la enorme mayoría de taxistas honestos de la ciudad". Así, afirma que el Ayuntamiento debe involucrase "plenamente, liderando la investigación y la toma de las decisiones que procedan para que no se vuelvan a producir hechos tan lamentables y se eviten mayores desgracias".