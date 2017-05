De las Cuevas dice que los fondos que desvío de Sodercan no afectaron a los proyectos europeos

Etiquetas

El exdirector general de Proyectos Estratégicos de Sodercan, Jesús de las Cuevas, ha "asumido" que desvió en su beneficio 667.000 euros de la empresa pública entre 2007 y 2013 pero ha destacado que esos pagos "indebidos" que anotaba en las cuentas de los proyectos de innovación cofinanciados por la Unión Europea que estaban bajo su responsabilidad, entre ellos el Santander Smart City, "nunca" afectaron a su presupuesto ni a su desarrollo.

Así lo ha declarado este lunes en el juicio por apropiación indebida y falsedad documental que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Cantabria, donde ha defendido que desde el primer momento reconoció los hechos y se ofreció a colaborar en la investigación para determinar la cuantía exacta de la apropiación. "Nunca lo he negado y lo mantengo", ha dicho.

De las Cuevas ha explicado que cuando se descubrieron los hechos, en noviembre de 2013, se reunió con el consejero delegado de Sodercan y consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), y con el secretario del consejo de administración, Pedro Labat, a los que reconoció que los pagos "irregulares" eran "cosa suya" y que los había "organizado en beneficio propio", y se comprometió a "ayudarles a identificar el importe exacto" de los mismos.

También ha señalado que todos los proyectos que gestionaba Sodercan eran auditados y tenían un proceso de control "muy riguroso", y que "no es cierto" que existiera el límite de 50.000 euros por debajo del cual no había control.

De las Cuevas pactó con la Fiscalía tres años y nueve meses de prisión para evitar ir a juicio pero Sodercan rechazó el acuerdo -por decisión unánime de su consejo de administración- y mantiene su petición de cinco años y nueve meses de prisión por un delito continuado de malversación, o subsidiariamente de apropiación indebida, y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

El entonces director financiero de Sodercan, Pedro Fernández, ha declarado que, a su entender, las prácticas de De las Cuevas no se descubrieron antes "clarísimamente por un exceso de confianza", porque "este señor tenía todas las responsabilidades, y todo lo que decía, entre comillas, iba a misa".

El entonces consejero delegado de Sodercan, Miguel Cabetas, nombrado por el Gobierno del PP, le ascendió a director general a principios de 2012. Arasti, que era el presidente del consejo de administración de la empresa pública y posteriormente asumió el cargo de consejero delegado "por una cuestión de austeridad", le "relevó de parte de sus competencias".

Arasti ha explicado que no lo hizo porque "desconfiara de él" porque "no sospechaba de esta situación", sino porque "cuando hablaba con él no me explicaba bien las cosas, no tenía ningún interés en darme ninguna explicación de nada y no me ayudaba en mi labor", con lo que "mi confianza en él era prácticamente nula".

Según se desprende de la instrucción, el exdirectivo de Sodercan en 2012 desvió el dinero en cuestión a través de "órdenes de pago simuladas" con cargo a proyectos de innovación cofinanciados por la Unión Europea, en los que Sodercan intervenía como socio.

El acusado comenzó a trabajar en esta empresa pública en 1998, y desde 2009 fue responsable del equipo de proyectos europeos, hasta que en 2012 fue nombrado director general de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Internacional.

La investigación permitió constatar que entre 2007 y 2013, aprovechando esos cargos de confianza, confeccionó al menos 27 órdenes de pago "ficticias", iguales a las que emitía para transferir fondos a empresas proveedoras, que él firmaba como responsable.

Ordenes de pago que no respondían a ninguna transacción real y de las que se sirvió para desviar dinero de Sodercan a cuentas bancarias en Chipre, Irlanda, Portugal y Miami, que luego transfirió prácticamente en su totalidad a una cuenta suya y otra de su mujer.

(((Habrá ampliación)))