VILLAR-MIR DEFIENDE EL “FUTURO PROMETEDOR” DE OHL Y PREVÉ ROZAR LOS 6.500 MILLONES DE INGRESOS EN 2018

El presidente de OHL, Juan Villar-Mir, afirmó hoy que el grupo prevé alcanzar unos ingresos cercanos a los 6.500 millones de euros en 2018, ejercicio en el que el resultado bruto de explotación (Ebitda) previsto será de 1.239 millones de euros.En su discurso ante la Junta General de Accionistas del grupo de construcción y servicios, el primero desde que asumió la Presidencia en junio del año pasado, Villar-Mir dijo estar “absolutamente convencido” de que OHL tiene una “base sólida para continuar y consolidar un futuro prometedor”.En concreto, el grupo prevé incrementar un 30% sus ventas este año, hasta los 5.027 millones, y un 28% en 2018, hasta los 6.426 euros. En cuanto al Ebitda, el grupo estima que cierre 2017 en 1.009 millones (+352% sobre los 223 millones de 2016) y que alcance los 1.239 millones en 2018 (+23%).El presidente de OHL detalló que la “prioridad” de la compañía no es el crecimiento, sino la rentabilidad y la sostenibilidad financiera, con el objetivo de recuperar la confianza de las agencias de rating y que mejoren la calificación del grupo. Según el presidente de OHL, las pérdidas de 432 millones que registró la compañía el pasado ejercicio 2016 son “irrepetibles” y no se van a volver a producir. De esta manera, subrayó que pese a que el año pasado fue “malo” y presentó un “resultado tan adverso”, éste se cerró con un “balance saneado y reforzado”, que “constituye una base muy firme para seguir evolucionado” en el futuro.Además, se mostró confiado en que el grupo ha puesto los cimientos para “recuperar nuestros niveles tradicionales de rentabilidad”. Por otra parte, el presidente de OHL indicó que el grupo quiere reforzar su presencia en los que considera mercados domésticos, pues son los que dan seguridad y fiabilidad.En todo caso, explicó que “vamos a seguir explorando otros mercados, nadie se queda quieto y no deja escapar oportunidad de crecer, pero con estrictos procedimientos de selección”.