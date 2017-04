EL DIRECTOR DEL NESI FÓRUM CREE QUE EL 'SILICON VALLEY ESPAÑOL' ESTÁ EN EL TURISMO Y LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLES

Etiquetas

El director del Foro Global de Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum), Diego Isabel La Moneda, considera que España debe buscar su Silicon Valley o ventaja competitiva en promocionar sectores como el turismo y la producción agroalimentaria sostenibles.En un encuentro informativo con Servimedia, La Moneda explicó en qué consistirá el Foro NESI, que se celebrará entre miércoles y sábado en Málaga y en el que estarán representados multitud de movimientos económicos. El objetivo de este foro es fomentar el debate sobre las medidas que se deben adoptar para reconducir el sistema económico y colocar a la persona en el centro, fomentando la banca sostenible, la soberanía alimentaria o el cooperativismo energético. A este respecto, La Moneda señaló que "España tiene una gran oportunidad de diferenciarse por promover los nuevos movimientos económicos como una economía solidaria y centrada en las personas y el planeta". Para el director del NESI Forum, "España es un referente en innovación social porque hemos sufrido mucho la crisis. Hay multitud de proyectos colaborativos e innovadores". Añadió que "en el momento en que la política se dé cuenta de que tenemos un nuevo modelo económico, España se podría diferenciar por iniciativas de turismo sostenible o producción agroalimentaria sostenible". "BENEFICIAR A LAS PERSONAS" A este respecto, en el encuentro con Servimedia, La Moneda se refirió a que "en los años setenta habríamos deseado que Silicon Valley estuviera en España y tenemos la oportunidad única de diferenciarnos". A su juicio, el mayor reto es cambiar el modelo económico actual, porque "el objetivo de la economía actual es maximizar el beneficio y el capital, y el fin de la economía debe ser beneficiar a las personas a la vez que conservamos el planeta". "Es bueno generar beneficios, pero cuando el objetivo es el dinero, los valores que vienen detrás no están alineados con las personas", afirmó. Según La Moneda, "el cambio empieza en las personas porque el modelo actual no funciona y la gente empieza a innovar; el siguiente paso es la empresa, para que las empresas adapten sus servicios a las necesidades de las personas; y, por último, la política, que es la que promulga la legislación, debería promover iniciativas legislativas que pongan a la economía al servicio de las personas y no al revés". En el Foro NESI está previsto debatir sobre iniciatvas como la economía azul, basada en utilizar los progresos de la naturaleza para mejorar los productos del hombre; la economía verde, cuyo fin es conservar el planeta y fomentar la sostenibilidad; o la economía circular, que devuelve a la naturaleza todo lo que el hombre ya ha utilizado. "Existen, de forma global, tres grandes economías: la centrada en el medio ambiente (economía azul o verde); la centrada en las personas (economía social, solidaria, o el movimiento de las corporaciones B); y las interesadas en fomentar la colaboración (economía colaborativa y pro-común). Por separado no funcionan, pero juntas todas ellas se complementan y proponen grandes ideas", ha especificado La Moneda. "POLÍTICAS DEL BIEN COMÚN" Respecto a los modelos en los que se basa la nueva economía, el director de NESI Forum puso a la ONCE como ejemplo de empresa social cuyo beneficio va dirigido a mejorar la vida de las personas. "Debemos hacer entender a las empresas que esto de la nueva economía no es raro ni lejano, sino que incorporando políticas del bien común o de la economía circular a sus modelos mejorarán", afirmó. En lo que respecta a la sociedad, indicó que "todos somos consumidores y debemos saber cómo son los productos y servicios que consumimos, si se producen de forma responsable y sostenible". Por último, en lo relativo a las formaciones políticas, La Moneda apuntó que "no existe ninguna formación política alineada con la nueva economía. Dentro de todos los partidos hay personas que se identifican con estos modelos, pero no existe un partido como tal en que éstas estén representadas". Además, dijo que las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de impulsar normativas que posibiliten la implantación de usos y costumbres que favorezcan el cuidado del planeta y el bienestar de las personas. El director del NESI Fórum también hizo un llamamiento a los medios de comunicación, porque "son los que deben replicar el mensaje de que algo está cambiando". "La noticia es lo nuevo,y todas las iniciativas que se salgan de lo que se ha hecho anteriormente hay que destacarlas", sugirió. Por último, La Moneda destacó la importancia de la unión de 600 personas que se darán cita en Málaga para repensar el modelo económico y espera que "tras la firma de la Carta NESI de Málaga, un documento conjunto para cambiar el paradigma económico actual, se dé un punto de inflexión y se empiecen a aplicar todas las ideas y propuestas que se van a dar en Málaga".