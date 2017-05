Dancausa asegura estar "tranquila" ante su denuncia al buscar "siempre lo mejor" de empresas donde ha estado

Etiquetas

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha asegurado este martes estar "tranquila" ante la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra ella y otras personas por la comisión de un un delito societario relacionado con Mercamadrid.

Así lo ha indicado durante su presencia en los actos del Dos de Mayo que se celebran en la Real Casa de Corres, sede de la Comunidad de Madrid.

Dancausa ha indicado que no ha recibido ninguna denuncia oficial del Ministerio Público. "Llevo cuarenta años de carrera y he tomado muchísimas decisiones. Jamás he tenido una denuncia. Colaboraré con la Justicia. Estoy tranquila", ha reconocido.

Además, ha reiterado que en ese caso actuó "de acuerdo" con la empresa. "Siempre he buscado lo mejor de las empresas en las que he estado", ha aseverado.