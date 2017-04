Desmotivados, empleo sumergido, amas de casa... Así son los inactivos de la EPA

Etiquetas

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan que en España hay 18.438.000 de personas trabajando y 4.255.000 en paro. Sobre estas cifras se hacen los análisis, se desglosan porcentajes de estacionalidad, de sectores, de edades etc... Pero existe un dato en el que se repara poco y que se mantiene al alza en el último año. Son las 15.914.700 personas de 16 o más años inactivas, es decir gente ajena al mercado laboral. En total son 75.700 más que el último trimestre de 2016, 243.000 más que hace un año y la cifra más alta desde 2006.

La definición oficial de los grupos que forman este colectivo es que son principalmente estudiantes y prejubilados o jubilados, pero también personas que se dedican a las labores del hogar, que realizan trabajos sin remuneración, con incapacidad permanente... Pero existe otra vertiente y es la de la población que realiza trabajos en la ilegalidad, sin contratos y remunerados en 'negro'. La economía sumergida que se escapa al control y las estadísticas.

Teniendo en cuenta que 3,697 millones de los casi 16 millones de inactivos son jubilados, según la EPA 351.900 personas de los inactivos no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar. Esta es la cifra más baja desde el primer trimestre de 2014 cuando eran 530.000 los convencidos de que era inútil buscar empleo. Son los mayores de 50 el grupo donde más personas han renunciado a incorporarse o volver al mercado laboral (239.600), mientras que entre los jóvenes de 20 a 29 son 26.300 los que creen que no hay trabajo para ellos.

Otras estadísticas destacables de los 'inactivos' son las referentes a las 2.614.000 individuos que afirman estar realizando cursos de enseñanza o formación, donde casi la mitad son los jóvenes entre 16 y 19 años, aunque destaca que cada vez hay más mayores de 40 que apuestan por reciclarse o iniciar cursos de formación. Por otro lado, 1.340.000 de los inactivos lo son por tener "otras obligaciones familiares o personales" y más de medio millón se dedica al cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores.

Una de las categorías de la inactividad son las labores del hogar, que según los datos está muy feminizada ya que hay 3.381.000 mujeres que no trabajan por dedicarse a las tareas domésticas por sólo 374.600 hombres. En realidad sí son activas, aunque no cobran. Como detalla la socióloga del CSIC, María Angeles Durán Heras en su libro 'El trabajo no remunerado en la economía global' trabajo no es sinónimo de empleo y la existencia de un instrumento de observación tan formidable como la EPA ha oscurecido otras formas de trabajo no observadas por la encuesta como son las tareas del hogar. En el libro también incide en que "en principio puede suponerse que los jubilados ya no trabajan de forma remunerada; sin embargo hay abundantes excepciones, sobre todo entre quienes trabajan a tiempo parcial no declarado o en asuntos propios".

El empleo sumergido es una de las causas de esta cifra elevada de población inactiva, sobre todo en sectores como el empleo doméstico y en personas prejubiladas o jubiladas. El pasado 20 de abril la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguraba que desde 2012 y hasta el mes de abril han aflorado en España 430.773 empleos que estaban en la economía sumergida. El empleo doméstico no declarado supera el 30%, muy por encima de otros sectores, según denunció en septiembre de 2016 la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Andalucía, a la cabeza

De los 15,914 millones de inactivos en España más de once millones de ellos ha trabajado anteriormente y 2,115 tienen estudios superiores. Por comunidades, Andalucia lidera el ranking (igual que en el de parados) de población inactiva. En total son 2.919.400 los andaluces que no buscan ni se que incorporan al mercado laboral.